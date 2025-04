Mit Verspätung: Große Beckenbauer-Ehrung beim FC Bayern

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Die Allianz Arena steht fortan am Franz-Beckenbauer-Platz 5

Franz Beckenbauer, deutsche Fußball-Lichtgestalt und Vereinslegende des FC Bayern, wird posthum eine schon länger geplante Ehre zuteil. Ab dem 1. Mai wird die Heimspielstätte des deutschen Rekordmeisters ganz offiziell am "Franz-Beckenbauer-Platz 5" stehen.

Die Adressänderung war bereits seit längerem geplant und sollte eigentlich zum ersten Todestag des "Kaisers" am 7. Januar offiziell sein, verzögerte sich aber um mehrere Monate.

Bis zuletzt hatte die Allianz Arena noch an der Werner-Heidenberg-Allee 25 gestanden.

Die Umbenennung wurde nun vom Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter offiziell bestätigt und angekündigt. "Mit der Umbenennung ehrt die Stadt nicht nur die sportlichen Erfolge von Franz Beckenbauer, sondern würdigt sein jahrzehntelanges Engagement für den Fußball und seine enge Verbundenheit mit der Stadt München", heißt es in einem Schreiben der Stadt, das der "Münchner Merkur" sowie die "tz" veröffentlichten.

Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte zuvor bereits von der "höchsten Ehre, die die Stadt München posthum vergeben kann" gesprochen.

FC Bayern vergibt Rückennummer 5 nicht mehr

Dies sei "ein Zeichen des tiefen Respekts und der Wertschätzung, die wir Franz Beckenbauer entgegenbringen". Die Legende des FC Bayern sei "einer der größten Sportler, den unsere Stadt jemals hervorgebracht hat".

In der Bundesliga wird es in der laufenden Saison somit noch eine Partie geben, die offiziell am Franz-Beckenbauer-Platz 5 in der Allianz Arena gespielt wird. Am 33. Spieltag empfängt der FC Bayern nämlich Borussia Mönchengladbach im eigenen Stadion (10. Mai ab 18:30 Uhr). Möglicherweise wird den Münchnern dann auch die Meisterschale überreicht, sofern der Titel bis dahin unter Dach und Fach gebracht wurde.

Die Bayern selbst hatten Beckenbauer in der Arena mit einem überdimensionalen Trikot mit der Nummer 5 geehrt. Dies hängt unter dem Arena-Dach. Zudem wird die Rückennummer 5 beim deutschen Branchenprimus nicht mehr vergeben.