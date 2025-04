Verwirrung um Chelsea-Interesse an Kobel

IMAGO/Christoph Kinzinger

Die BVB-Zukunft von Gregor Kobel ist offen

Gregor Kobel von Borussia Dortmund steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf dem Wunschzettel des FC Chelsea. Zuletzt hieß es gar, dass der die Blues nun bei dem BVB-Keeper Ernst machen würde. Einem Insider zufolge habe sich das Interesse der Blues am Schweizer aber (bislang) nicht konkretisiert.

Eigentlich ist Gregor Kobel noch bis 2028 an Borussia Dortmund gebunden. Zuletzt mehrten sich aber Hinweise darauf, dass der Torwart den BVB bereits deutlich früher verlassen könnte. Zuletzt war sogar von einer Mega-Ablöse im Bereich von 60 bis 80 Millionen Euro die Rede für den Schweizer Nationalspieler, der seit Mitte 2021 das BVB-Trikot trägt und damals für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart kam.

Ganz vorn im Poker um Kobel soll laut "Bild"-Informationen der FC Chelsea sein. Die Blues wurden in den letzten Wochen schon von verschiedenen Portalen als mögliche Interessenten für Kobel in den Raum geworfen. Nun könnte es aber offenbar Ernst werden: Der Boulevardzeitung zufolge befinden sich Chelsea und die Kobel-Seite "in einem engen Austausch", der Poker nehme "immer schneller an Fahrt auf".

BVB-Verbleib von Gregor Kobel? "Vieles deutet darauf hin"

Berichte, dass der Premier-League-Klub beim Nati-Schlussmann konkrete Schritte unternehmen, kann "Sky"-Reporter Patrick Berger allerdings "nicht bestätigen", wie er im Podcast "Auffe Süd" betonte. Stattdessen deute "vieles darauf hin, dass Kobel auch über den Sommer hinaus in Dortmund bleibt", so Berger weiter.

Einer der Knackpunkte für die Entscheidung soll laut "Bild" die Champions League sein. Sollte der BVB die Königsklasse verpassen, würde ein Abschied wahrscheinlicher werden, wird gemunkelt. Nicht nur, weil Kobel sportlich darauf zielt, sondern auch, weil die Borussia ohne die CL-Millionen dringend Ablösen für den Kader-Umbau braucht.

Während der BVB derzeit drei Punkte Rückstand auf Champions-League-Quali-Rang vier in der Bundesliga hat, würde Chelsea - Stand jetzt - als Fünftplatzierter der Premier League mit der Königsklasse aufwarten können.