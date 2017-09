Stimmen: "Das war nicht das Dortmund-Niveau"

BVB-Coach Peter Bosz war mit dem Spiel seines Teams nicht zufrieden

Am Ende war es ein Abend zum Vergessen für den BVB. Beim 1:3 gegen Real Madrid spielten die Schwarzgelben nach vorne zeitweise ansehnlich, lieferten sich aber nach hinten zu viele Fehler. RB Leipzig unterlag im ersten Champions-League-Auswärtsspiel der Klubgeschichte mit 0:2. Die Stimmen zu den Spielen:

Borussia Dortmund - Real Madrid 1:3

Peter Bosz zum Spiel: "Wir verteidigen mit elf Spielern und greifen mit elf Spielern an. Da muss man nichts auf die Verteidigung schieben. Wir kamen überall zu spät gegen einen sehr guten Gegner, der fast keinen Fehler gemacht hat. Wir müssen besser verteidigen. Das war nicht das Dortmund-Niveau. Wir haben in keinem Moment des Spiels richtig Druck auf den Ball bekommen. Bei dieser Qualität des Gegners wird es dann natürlich schwer. Wir kamen immer zu spät. Das müssen wir analysieren und es in Zukunft besser machen."

Zum Handspiel von Sergio Ramos: "Roman Bürki hat uns sehr gut geholfen und viele Chancen gehalten. Es war einfach für Madrid, zu Chancen zu kommen. Wir haben zurecht verloren, auch wenn es in der ersten Halbzeit ein klarer Strafstoß war und Yarmolenko hätte das 1:1 erzielen können. Es geht nicht um Druck in der Gruppe H, sondern darum, besser gegen solche Gegner zu spielen."

Gonzalo Castro: Wir haben alles gegeben, aber große Lücken gelassen. Wir hatten genügend Chancen um nochmal ranzukommen, aber wir haben sie nicht genutzt. Madrid hat das gut gemacht. Immer wenn wir einen Tick zu weit vom Gegenspieler waren, haben sie die richtigen Bälle gespielt. Da müssen wir uns verbessern. Wir stehen voll hinter der Philosophie des Trainers.

Nuri Şahin: Gegen Madrid brauchst du einen Sahne-Tag und den hatten wir heute nicht. Uns hat aber auch das Spielglück gefehlt, wie bei der Szene mit dem Handspiel. Aber klar macht Madrid das sehr gut. Auf diesem Niveau muss man trotzdem versuchen ins Pressing zu kommen und hoch zu stehen. Isco hat sich oft ins Mittelfeld fallen lassen, dann hatte Real vier Leute. Aber es gibt keinen Grund den Kopf in den Sand zu stecken oder die Taktik zu hinterfragen. Wenn wir nach der Halbzeit das Tor machen, steht es 1:1. Wenn wir den Elfmeter bekommen, 1:0. Wir hatten kein Spielglück.

Roman Bürki: Wir hatten Schwierigkeiten unser Spiel durchzuziehen. Real hat sich sehr gut aus unserem Pressing gelöst. Wir haben unseren Stil, den wir auch in der Liga durchziehen. Madrid hat uns die Grenzen aufgezeigt und viele Chancen kreiert. Im Mittelfeld haben wir es nicht hinbekommen, Druck auf die Mittelfeldspieler von Real zu machen. Sie konnten ständig ihre schnellen Stürmer in die gefährlichen Räume schicken. Wir verteidigen im Kollektiv und greifen in der Offensive gemeinsam an, da ist einiges schief gelaufen. Aber es gibt noch genügend Rückspiele und wir glauben weiter an das Weiterkommen.

Zinedine Zidane (Real Madrid): "In diesem Stadion ist es schwer zu spielen, wir haben hier noch nie gewonnen, deshalb war dieser Sieg schon wichtig für uns. Das ganze Spiel war von Anfang bis Ende gut für uns. Wir haben viel Druck ausgeübt und viel Ballbesitz gehabt, das war der Schlüssel. Dortmund hat so druckvoll gespielt wie immer, aber wir haben das gut kompensiert."

Beşiktaş - RB Leipzig 0:2

Ralph Hasenhüttl (Trainer Leipzig): "Ich muss der Heimmannschaft gratulieren. Wir haben wegen der ersten Halbzeit verdient verloren. Die Atmosphäre hat unserer Mannschaft sehr zugesetzt. Das war für den einen oder anderen zu viel."

Willi Orban: Wir haben in der zweiten Hälfte gezeigt, dass wir, wenn wir mutig spielen, auch in Istanbul mithalten können. Man hat heute aber auch gesehen, dass wir als junge Mannschaft dazulernen müssen."