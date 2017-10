Favre glaubt an deutsche Aufholjagd in Europa

Lucien Favre traut dem BVB und RB Leipzig eine Aufholjagd zu

Sechs Niederlagen in sechs Partien lautete die desaströse Bilanz der deutschen Klubs am letzten Europacup-Spieltag. Für den ehemaligen Bundesliga-Trainer Lucien Favre allerdings kein Grund zur Sorge.

"Ich bin fest davon überzeugt, dass die deutschen Mannschaften schon in dieser Runde die richtige Antwort geben und zurückschlagen werden", sagte der Schweizer im Interview mit dem "Sportbuzzer".

Nichtsdestotrotz war der Coach von OGC Nizza vom schlechten Abschneiden der deutschen Teilnehmer überrascht: "Gegen Real Madrid oder Paris kann man natürlich immer verlieren, aber gerade die Ergebnisse der anderen Mannschaften waren natürlich schon enttäuschend."

"Erfahrung macht viel aus"

Dass die Bundesligisten, die in der Europa League vertreten sind, so schlecht abschnitten, führte Favre auf die steigende Qualität des Wettbewerbs zurück.

"Die Leistungsdichte ist mittlerweile sehr, sehr eng. Fast alle Teams sind technisch gut und taktisch sehr gut organisiert", erklärte der 59-Jährige: "Dazu kommt, dass Erfahrung auf internationaler Ebene enorm viel ausmacht und Vereine wie Leipzig, Köln, Hertha oder Hoffenheim noch nie oder lange nicht dabei waren."

Favre glaubt trotzdem, dass die Klubs eine realistische Chance besitzen, die K.o.-Runde der Europa League zu erreichen. "Am schwierigsten wird es wohl für Köln, weil sie auch in der Bundesliga eine sehr schwierige Phase haben und die Meisterschaft deshalb im Moment wichtiger ist", analysierte der Eidgenosse.

BVB? "Sechs Punkte gegen Nikosia Pflicht"

Ähnlich schwierig könnte es laut Favre für RB Leipzig in der Königsklasse werden: "Ihnen merkte man in den ersten Spielen die fehlende Erfahrung an. Aus meiner Sicht ist die Partie gegen Porto schon vorentscheidend."

Auch für Borussia Dortmund seien die beiden Partien gegen APOEL Nikosia enorm wichtig. Sechs Punkte seien dabei Pflicht, so Favre: "Holen sie diese, ist noch alles drin."

Bei Bayern München sieht er trotz der 0:3-Klatsche gegen Paris-Saint Germain keine Probleme und ist sich sicher: "In der Champions League wird sich Bayern definitiv durchsetzen."