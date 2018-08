Müder BVB verliert Test gegen Ancelottis Napoli

BVB verliert Härtetest gegen SSC Neapel (Bildquelle: twitter.com/BVB)

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat rund zwei Wochen vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison den Härtetest gegen den italienischen Vize-Meister SSC Neapel verloren. Bei der 1:3-Testspielpleite vor 13.382 Zuschauern im St. Galler Kybunpark offenbarte der BVB eklatante Schwächen in der Defensive.

Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für den BVB erzielte Maximilian Philipp (65.). Für Dortmund war es im siebten Testspiel die erste Niederlage nach 90 Minuten.

"Ein 1:3 ist natürlich nicht gut, aber wir haben zuletzt sehr viel trainiert. Wir müssen uns deutlich verbessern, brauchen noch bessere Abläufe. In zwei Wochen werden wir bereit sein", sagte Lukasz Piszczek, der den BVB in Abwesenheit von Marco Reus als Kapitän aufs Feld führte, gegenüber "Sky".

Der BVB hatte vor allem mit dem schnellen Umschaltspiel der Neapolitaner Probleme. Zudem fehlte in der Sturmspitze oftmals eine Anspielstation, Philipp agierte abgesehen von seinem Tor unauffällig.

Für die Mannschaft des früheren Bayern-Trainers Carlo Ancelotti trafen Arkadiusz Milik (7.) nach einem Schnitzer von Dortmunds Marcel Schmelzer, Nikola Maksimovic im Anschluss an eine Ecke (29.) und Jose Callejon (90.+1).

Königstransfer Axel Witsel kam einen Tag nach seiner Verpflichtung noch nicht für Dortmund zum Einsatz.

Am Nachmittag hatte der BVB bereits ein im Vorfeld nicht angekündigtes Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Zürich mit 4:3 (2:2) gewonnen.

Der 19 Jahre alte Angreifer Jacob Bruun Larsen erzielte dabei drei Treffer (11./54./74.), Marco Reus (23.) traf zum zwischenzeitlichen 2:1. Die Spieler, die gegen Zürich in der Startelf standen, kamen gegen Neapel nicht zum Einsatz.

Aufstellung BVB: Bürki – Piszczek (76. Bockhorn), Toprak, Diallo, Schmelzer – Dahoud (86. Rode), Sahin, Götze – Pulisic, Philipp, Sancho

Tore: 0:1 Milik (7.), 0:2 Maksimovic (29.), 1:2 Philipp (65., Pulisic), 1:3 Callejon (90.+1)

Zuschauer: 13.382 in St. Gallen

Der Liveticker zum Nachlesen:

+++ 90. Minute, Tooor für SSC Neapel durch José Callejón 1:3 +++

Der eingewechselte Spanier hat am Strafraum des BVB zu viel Platz und lässt Bürki mit seinem schönen Schlenzer keine Chance. Der Schlusspunkt, Napoli tütet den Sieg endgültig ein.

+++ 89. Minute +++

Dicke Chance für Pulisic! Sancho zieht über links stark auf, wartet dann und setzt den US-Amerikaner ein. Der kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss, findet seinen Meister aber in Karnezis. Inwischen wäre ein Ausgleich verdient für den BVB.

+++ 87. Minute +++

Pulisic lässt an der Außenbahn den eingewechselten Koulibaly stehen, bringt seine anschließende Flanke aber nicht zum Mitspieler. Langsam rennt dem BVB die Zeit davon.

+++ 86. Minute +++

Favre schickt mit Sebastian Rode seinen zweiten Einwechselspieler ins Rennen. Dahoud verlässt das Feld für den Ex-Münchner, der beim BVB zu den ganz heißen Verkaufskandidaten zählt.

+++ 84. Minute +++

Götze reißt mit einem starken Sprint in der gegnerischen Hälfte mal ein kleines Loch und legt am Strafraum ab zu Pulisic. Der in der zweiten Halbzeit völlig abgetauchte US-Boy versucht es mit einem schnellen Antritt, verliert aber den Ball.

+++ 82. Minute +++

Achter Wechsel bei Neapel: Chiriches verlässt den Platz, Fabián Ruiz kommt. Der 22-jährige Spanier wechselte vor der Saison für 30 Millionen Euro von Real Betis in die Serie A. ER ist damit (bislang) der teuerste Neuzugang der Ancelotti-Truppe.

+++ 80. Minute +++

Obwohl (oder gerade weil) die Italiener inzwischen sieben eingewechselte Spieler auf dem Platz haben, ist ihr Spielfluss etwas gestört. Der BVB kann die Kugel relativ ruhig durch die eigenen Reihen laufen lassen und sucht nach einer Lücke im dichten Defensivverbund des Gegners.

+++ 77. Minute +++

Schmelzer packt den Hammer aus! Der Ex-Kapitän des BVB zieht aus 18 Metern einfach mal ab. Karnezis im Kasten Neapels hat große Probleme und kann den Schuss eben gerade so noch zur Seite abwehren. Das sieht aber alles andere als sicher aus beim Griechen.

+++ 76. Minute +++

Erster Wechsel beim BVB: Routinier Lukasz Piszczek verlässt den Platz, Herbert Bockhorn, ein Spieler aus der Dortmunder U23, übernimmt die rechte Abwehrseite. Dieser Einsatz dürfte ein echtes Highlight für den Regionalliga-Kicker sein.

+++ 74. Minute +++

Der Treffer zum 1:2 hat dem BVB etwas Auftrieb gegeben, die Dortmunder sind wieder deutlich besser im Spiel als in den 20 Minuten nach der Pause. Reicht es in der Schlussphase noch zum Ausgleich?

+++ 70. Minute +++

Bürki macht gegen den rechts durchgebrochenen Insigne geschickt das kurz Eck zu und verhindert den dritten Gegentreffer des BVB am heutigen Abend. Beste Aktion des Dortmunder Keepers in dieser Partie, aber auch eigentlich seine erste echte Prüfung!

+++ 65. Minute, Tooor für Borussia Dortmund durch Maximilian Philipp 1:2 +++

Der Anschluss! Pulisic dringt von rechts in den Strafraum Neapels ein, sein Schussversuch wird aber abgeblockt. In der Mitte schaltet Philipp am schnellsten und bringt den Ball eiskalt im Kasten der Italiener unter. Bärenstarker Abschluss des Angreifers!

+++ 63. Minute +++

Ancelotti wechselt kräftig durch und bringt unter anderem seine Stars Raúl Albiol, Lorenzo Insigne und Marek Hamsik. Das dürfte die Aufgabe für den BVB nun nicht leichter machen.

+++ 62. Minute +++

Erster Dortmunder Abschluss nach der Pause, aber Sanchos Schuss ist keine echte Prüfung für Karnezis im Tor der Neapolitaner. Übrigens machen sich jetzt die Fans der Italiener deutlich bemerkbar.

+++ 60. Minute +++

Auf dem Rasen ist derzeit nicht viel los. Neapel will nicht, der BVB kann offenbar nicht. Da war ja sogar die durchwachsene erste Halbzeit noch um Längen besser aus Dortmunder Sicht. Immerhin machen die Fans der Borussia auf den gut gefüllten Rängen hier in St. Gallen gerade viel Alarm.

+++ 57. Minute +++

Die Dortmunder versuchen es mal mit einem langen, hohen Ball auf Götze, der in den Strafraum Neapels startet. Aber so kann man die Ancelotti-Elf nicht aus der Fassung bringen. Der frühere Bayern-Trainer dürfte durchaus sehr zufrieden sein mit dem, was er heute sieht. Sein Team hatte nach einer derben 0:5-Testspielklatsche gegen den FC Liverpool zuletzt aber auch einiges wieder gutzumachen.

+++ 55. Minute +++

Der BVB wirkt in dieser Phase vollkommen platt, es kommt nahezu gar nichts mehr von den Jungs in den schwarz-gelben Trikots. Neapel hält mit viel Körperlichkeit dagegen und ist hier aktuell klar das bessere Team. Wann wechselt Favre, um noch einmal etwas Schwung in die Partie zu bringen?

+++ 53. Minute +++

Erste Torannäherung der zweiten Halbzeit: Sahin verursacht in gefährlicher Position einen Freistoß, den Verdi aber einen guten Meter über das Tor von Roman Bürki dreht. Da muss der Schweizer nicht eingreifen.

+++ 50. Minute +++

Beide Teams starten ohne großen Schwung in diese zweite Hälfte. Neapel ist offenbar schon etwas im Verwaltungs-Modus, der BVB lässt es im Spielaufbau (zu) gemächlich angehen. Ein Lattentreffer von Dahoud aus der Distanz sowie eine Abschluss von Philipp waren die einzigen gefährlichen Szenen der Schwarzgelben bislang.

+++ 49. Minute +++

Die Wechsel-Alternativen für Favre sind rar gesät. Aus dem offiziellen Profi-Kader des BVB sitzen hier nur Toljan, Isak, Gomez und Rode auf der Bank. Alle vier dürften im Laufe der Partie aber noch zum Einsatz kommen.

+++ 46. Minute +++

Nachgereicht noch der einzige Wechsel von Carlo Ancelotti zur zweiten Halbzeit: Allan macht Platz für Alberto Grassi, der vor der Saison von einer Leihe zu SPAL Ferrara nach Neapel zurückgekehrt ist.

+++ Anpfiff zur zweiten Halbzeit +++

Es geht weiter in St. Gallen. BVB-Coach Lucien Favre verzichten wohl auch angesichts des vorangegangenen Testspiels am Vormittag gegen Zürich zunächst auf Wechsel. Das wird hier und heute dementsprechend sicher auch eine Kraftfrage.

+++ Halbzeit in St. Gallen, der BVB geht mit der Hypothek eines 0:2-Rückstands in die Pause ... +++

... und das nicht unverdient. Die Dortmunder zeigten sich gegen eine Noname-Truppe aus Neapel in der Defensive häufig unsortiert und vorne insgesamt zu wenig gefährlich. Dazu kam eine beeindruckende Effektivität der Mannschaft von Carlo Ancelotti. Kann der BVB die Partie in der zweiten Hälfte noch drehen?

+++ 37. Minute +++

Pulisic holt mit einem starken Antritt 30 Meter vor dem Tor des Gegners einen Freistoß heraus. Die Hereingabe segelt in den Sechzehner der Italiener, wo Piszczek und Diallo aber knapp verpassen. Ein Anschlusstreffer vor der Pause wäre Gold wert für die Favre-Truppe.

+++ 36. Minute +++

Dahoud ist offenbar schon im Frust-Modus und geht im Zweikampf mit dem Arm zu Werke. Da hat der frühere Gladbacher Glück, dass er keine Gelbe Karte sieht. Das "Freundschaftsspiel" wird ruppiger.

+++ 34. Minute +++

Die Dortmunder kommen im letzten Drittel nicht richtig in die Zweikämpfe, die Kugel läuft teilweise auch zu behäbig durch die Reihen. So kann man dem gut organisierten Gegner nicht beikommen. Zudem schaffen es Götze und Dahoud in der Zentrale zu selten, mal Überraschungsmomente zu kreieren.

+++ 29. Minute, Tooor für SSC Neapel durch Nikola Maksimović 0:2 +++

Das geht viel zu einfach für Neapel! Eine Ecke von der rechten Seite flieg hoch an den Fünfer, wo Diallo nicht richtig ins Kopfball-Duell geht. Der lange Maksimović bedankt sich und lässt Bürki keine Chance. 0:2 aus Sicht des BVB!

+++ 27. Minute +++

Philipp hat das 1:1 auf dem Fuß! Der Angreifer löst sich im Strafraum mit einer geschickten Bewegung von seinem Gegenspieler und zieht wuchtig ab. Keeper Karnezis ist schnell unten und wehrt den Schuss ab. Gute Aktion von Stürmer und Torwart!

+++ 26. Minute +++

Viel Quergeschiebe in dieser Phase beim BVB, Carlo Ancelotti hat seine zusammengewürfelte Mannschaft in der Defensiv ganz gut eingestellt. Wann gibt's die erste richtig dicke Chance für Dortmund?

+++ 24. Minute +++

Auch der BVB klopft wieder vorne an. Sahin packt aus 20 Metern den Hammer aus, Napoli-Keeper Karnezis kann nur abklatschen. Den Abpraller kann kein Dortmunder verwerten. Es fehlen weiterhin die ganz großen Tormöglichkeiten auf Seiten des BVB.

+++ 23. Minute +++

Rui bringt eine Ecke für Neapel von der linken Seite flach nach innen, wo Chiriches nicht ungefährlich zum Abschluss kommt. Da hatte der rumänische Abwehrspieler zu viel Platz.

+++ 21. Minute +++

Schmelzer tritt zum Freistoß an, jagt die Kugel aber mit Effet klar über das Tor der Ancelotti-Elf. Da wäre mehr drin gewesen für den Ex-Kapitän, der heute noch keinen guten Tag erwischt hat - nicht nur wegen seines Bocks vor dem 0:1.

+++ 20. Minute +++

Das tut weh! Diawara geht gegen Sahin einige Meter vor Neapels Strafraum viel zu ungestüm zur Sache und trifft den türkischen Ex-Nationalspieler schmerzhaft. Freistoß aus guter Position für den BVB!

+++ 18. Minute +++

Die Italiener schieben wieder etwas vor. Schüsse von Rog und Rui aus der zweiten Reihe können aber nicht für Gefahr sorgen. Dennoch ist der BVB in diesen Phasen eindeutig zu passiv.

+++ 14. Minute +++

Der BVB ist jetzt dran! Sancho setzt Götze links im Sechzehner stark ein, doch der Abschluss des Weltmeisters von 2014 wird geblockt. Neapel steht nun tief hinten drin, kann kaum noch für Entlastung sorgen.

+++ 12. Minute +++

Dahoud ans Aluminium! Der Mittelfeldspieler erobert kurz vorm Sechzehner den Ball, fast sich ein Herz und zieht knallhart ab. Der Ball touchiert die Oberkante der Latte. Um ein Haar der Ausgleich für den BVB!

+++ 7. Minute, Tooor für SSC Neapel durch Arkadiusz Milik 0:1 +++

Und da ist es passiert! Schmelzer spielt in der eigenen Hälfte einen kapitalen Fehlpass, Milik bekommt den Ball, nimmt 20 Meter vor dem Dortmunder Kasten Anlauf und haut das Ding sehenswert in den Winkel. Denkbar schlechter Auftakt aus Sicht des BVB!

+++ 6. Minute +++

Erste gute Offensivszene der Dortmunder: Pulisic nimmt eine halbhohe Hereingabe von rechts auf Höhe des ersten Pfostens direkt, zielt aber etwas zu hoch. Es bleibt beim 0:0.

+++ 5. Minute +++

Ein langer Ball von Toprak aus halbrechter Position in Neapels Hälfte landet links im Seitenaus. Der war viel zu steil gespielt für Schmelzer. Noch fehlt die Präzision in den Aktionen des BVB.

+++ 3. Minute +++

Dortmund beginnt forsch, stört die Italiener immer wieder früh im Spielaufbau. Zu einem richtig vielversprechenden Angriff hat es für Schwarz und Gelb aber nocht nicht gereicht. Klar sichtbar ist aber in diesen ersten Minuten bereits, dass Mario Götze wieder aus einer etwas tieferen zentralen Position die Fäden ziehen soll - heute gemeinsam mit Dahoud.

+++ Anstoß in St. Gallen, der Ball rollt +++

+++ Neapels Startelf mit vielen Nonames +++

Carlo Ancelotti, der als neuer Trainer endlich wieder Titel nach Neapel holen soll, schickt auf Seiten der Italiener folgende, doch recht namenlose Elf ins Rennen:

+++ BVB-Trainer Lucien Favre rotiert +++

Logischerweise wirbelt Favre bei der zweiten Partie am heutigen Tag kräftig sein Personal durcheinander. Der BVB beginnt mit folgender Startelf: Bürki, Piszczek (C), Toprak, Schmelzer, Diallo, Sahin, Götze, Dahoud, Pulisic, Philipp, Sancho.

Außer dem neu ernannten Vize-Kapitän Piszczek, der in Abwesenheit von Marco Reus gegen Neapel die Binde trägt, und Torhüter Bürki kommen also keine WM-Fahrer bei den Schwarzgelben zum Einsatz. Königstransfer Axel Witsel ist somit ebenfalls nicht dabei.

+++ Angenehmere Bedingungen +++

Gegen Neapel spielt die Borussia im kühleren St. Gallen, wo sich die Temperaturen um die 25 Grad bewegen. Nichtsdestotrotz könnten die zweiten 90 Minuten des Tages noch mal intensiv werden: Mit dem italienischen Vizemeister kommt ein Gegner, der als großer Härtetest vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison gilt. Am 12. August trifft der BVB noch auf Serie-A-Klub Lazio Rom, ehe am 20. August Zweitligist Greuther Fürth in der ersten Runde des DFB-Pokals wartet.

+++ Hallo und herzlich willkommen! +++

Für Dortmund ist es bereits das zweite Testspiel heute. Am Vormittag testete der BVB im Rahmen des Trainingslagers in Bad Ragaz gegen den FC Zürich. Aus Sicherheitsgründen war das Match aber im Vorfeld nicht angekündigt worden, da die Sportanlage Ri Au nicht über die Infrastruktur für die Austragung internationaler Testspiele verfüge, teilte die Borussia am Mittag mit. Schon im ersten Test des Tages war den Spielern die hohe Belastung des Trainingslagers der vergangenen Tage anzumerken - insbesondere bei Temperaturen um die 30 Grad in Bad Ragaz. Dennoch entschied der BVB das Spiel mit 4:3 für sich.