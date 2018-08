Real-Star Modric "wird in Italien spielen"

Luka Modric will in die Serie A wechseln

Nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland schossen Gerüchte ins Kraut, Luka Modric wolle Real Madrid verlassen, um in Italiens Serie A bei Inter Mailand anzuheuern. Der Transfer kam allerdings nicht zustande - noch nicht.

"Luka ist ein Spieler von Real Madrid. Ich habe keinen Zweifel, dass er hierbleiben wird", schob Real-Coach Julen Lopetegui einem Abschied des Kroaten unlängst einen Riegel vor. Laut, Marko Naletilic, dem Agenten des 32-Jährigen allerdings nur eine Absage auf Zeit.

"Ich gehe davon aus, dass Luka früher oder später in Italien spielen wird", zitiert "Tuttosport" Naletilic. "Wie viele Kroaten seines Alters ist er mit italienischem Fußball aufgewachsen", begründete der Berater seine Aussage.

Befeuert wurde Modric' Wunsch demnach durch das Engagement von Cristiano Ronaldo beim Serie-A-Giganten Juventus Turin. "Der Fakt, dass Modric in Betracht gezogen hat, zu Inter zu wechseln, untermauert, welchen Einfluss Cristiano Ronaldo schon jetzt auf den italienischen Fußball hat", so Naletilic.

Ein Wechsel in diesem Sommer scheint allerdings eher aussichtslos. Das Transferfenster in Italien schließt bereits am 17. August. Modric' Vertrag in Madrid läuft zudem bis Ende Juni 2020.