Ronaldo-Plan: Titel mit Juve, Karriereende in den USA?

Beendet Cristiano Ronaldo seine Laufbahn in den Vereinigten Staaten?

Obwohl Superstar Cristiano Ronaldo erst seit wenigen Wochen bei seinem neuen Klub Juventus Turin unter Vertrag steht, wird schon fleißig spekuliert, was der Portugiese nach seiner Zeit in Italien machen könnte. Ein mögliches Ziel: die MLS.

Zahlreiche Altstars wir Kaka, David Beckham, Bastian Schweinsteiger, Wayne Rooney und Zlatan Ibrahimovic haben es vorgemacht, CR7 könnte in ein paar Jahren folgen: Laut englischen Medienberichten gibt es schon jetzt Planspiele, nach denen Ronaldo nach dem Ende seines Vertrags in Turin in die Major League Soccer wechseln könnte.

Vor allem David Beckham soll großes Interesse daran haben, den Mann mit der Nummer 7 unter Vertrag zu nehmen. Beckham ist Mitgründer einer neuen Franchise, die ab der Saison 2020 unter dem Namen Inter Miami an den Start gehen wird. Neues Aushängeschild soll Ronaldo werden.

Ob es dazu kommt, wird sich jedoch frühestens in vier Jahren entscheiden. Dann läuft Ronaldos Vertrag bei Juventus aus. Ob der bis dahin 37-Jährige allerdings noch weiterhin die Schuhe schnürt, ist derzeit völlig offen.