Balotelli in Italien mal wieder im Mittelpunkt der Kritik

Hat in seiner Heimat keinen leichten Stand: Mario Balotelli

Italiens einstiger EM-Held Mario Balotelli steht auf dem Apennin erneut in der Kritik. Nach der enttäuschenden Vorstellung gegen Polen (1:1) am Freitag gab es zahlreiche negative Kommentare über den Angreifer von OGC Nizza.

Ex-Nationaltrainer Arrigo Sacchi warf Balotelli vor, sich nicht in den Dienst der Mannschaft zu stellen. "Fußball ist ein Teamsport. Intelligenz zählt mehr als gute Füße. Man muss intelligente Spieler einsetzen, die freigiebig, leidenschaftlich und professionell sind", äußerte Sacchi in Anspielung auf Balotelli. Medien warfen dem 28-Jährigen vor, an Gewicht zugenommen zu haben.

Marco Tardelli kritisierte Balotelli ebenfalls. "Ich bin ein großer Fan von ihm, aber er hat mich wütend gemacht. Wenn er Probleme mit seiner Gesundheit hat, muss er einfach pausieren", so der Ex-Weltmeister.

Rückendeckung erhielt der Stürmer, der bei der EURO 2012 Deutschland mit einem Doppelpack im Halbfinale im Alleingang aus dem Wettbewerb geworfen hatte, von Nationaltrainer Roberto Mancini. Dieser erklärte, dass Balotelli mit muskulären Problemen zu kämpfen gehabt habe. Deshalb habe dieser sein komplettes Potenzial gegen Polen nicht abrufen können.