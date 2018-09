Arnautović für Chelsea-Spiel fraglich

Hinter dem Einsatz von Arnautović steht ein Fragezeichen

Der Einsatz von ÖFB-Teamspieler Marko Arnautović am Sonntag gegen Chelsea ist fraglich. Wie sein Trainer bei West Ham, Manuel Pellegrini, am Donnerstag mitteilte, laboriert der 29-jährige Wiener an einer Knieverletzung. "Wir werden sehen, ob er fit wird. Er hat zuletzt gut gespielt und wir hoffen, dass es sich ausgeht", so Pellegrini vor dem Duell mit dem Tabellenführer der Premier League.

Arnautović hat drei der fünf Saisontore der "Hammers" erzielt und auch beim ersten Saisonsieg gegen Everton (3:1) am vergangenen Wochenende mit einem Treffer und einem Assist geglänzt.

Gute Erinnerungen

In der vergangenen Saison hatte Arnautović bis zum 16. Spieltag gebraucht, um erstmals anzuschreiben. Das war dann aber das Goldtor für die Hammers gegen Chelsea und er wurde gegen die Blues zum Man of the Match gewählt.

Etwas mehr als einen Monat danach soll sogar kurzzeitig über einen Wechsel an die Stamford Bridge verhandelt worden sein.

