Harte Lose für VfL und Bayern in der Königsklasse

Schwere Aufgaben für München und Wolfsburg in der Champions League

Anspruchsvolle Aufgaben für die beiden deutschen Frauenfußball-Vereine in der Champions League: Meister VfL Wolfsburg bekommt es im Achtelfinale mit dem spanischen Champion Atlético Madrid zu tun, Bayern München tritt gegen den Schweizer Rekordmeister FC Zürich an.

Die "Wölfinnen" haben am 17./18. Oktober zunächst Heimrecht, die Bayern treten auswärts an. Die Rückspiele finden am 31. Oktober und 1. November statt.

Das Los hat entschieden: Unsere #Wölfinnen treffen im Achtelfinale der @UWCL auf @AtletiFemenino. Letztes Jahr hatten in diesem Duell unsere Grün-Weißen die Nase vorne. #immernurdu #VfLWolfsburg pic.twitter.com/J5LGiv57yW — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 1. Oktober 2018

Atlético hatte in der vorausgegangenen Runde das englische Spitzenteam Manchester City aus dem Wettbewerb geworfen. Allerdings dürfte Wolfsburg gute Erinnerungen an die Spanierinnen haben: In der vergangenen Saison setzte sich der VfL in der Runde der besten 32 Teams nach Hin- und Rückspiel mit 15:2 Toren durch. Zur zweiten Partie, die Wolfsburg 12:2 gewann, war Atlético mit einer B-Elf angereist.

Das Finale wird am 18. Mai 2019 im Ferencváros-Stadion in Budapest ausgetragen, also erstmals in einer anderen Stadt als das Finale der Männer (1. Juni in Madrid).

Das Achtelfinale im Überblick:

FC Zürich - Bayern München

VfL Wolfsburg - Atlético Madrid

Ajax Amsterdam - Olympique Lyon

FC Barcelona - Glasgow City

Linköpings FC - Paris St. Germain

FC Chelsea - AC Florenz

FC Rosengard - Slavia Prag

LSK Kvinner - Bröndby IF