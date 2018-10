Bayern bekommt Konkurrenz bei Roma-Talent Ünder

Cengiz Ünder hat längst es auf den Zettel der europäischen Fußball-Elite geschafft

Cengiz Ünder vom italienischen Fußball-Klub AS Rom steht auf dem Zettel von Bundesligist Bayern München. Das haben dessen ehemaliger Präsident des türkischen Vereins Altinordu sowie Ünders Berater zuletzt öffentlich ausgeplaudert.

Offenbar muss der deutsche Rekordmeister allerdings große Konkurrenz fürchten, will er den jungen Türken an die Isar locken.

Wie "Corriere dello Sport" berichtet, sind mit Manchester City, Manchester United, dem FC Arsenal und dem FC Barcelona vier Topklubs ins Werben um den 21-Jährigen eingestiegen. Das Quartett denke über einen Transfer im Januar nach.

Der Vertrag von Cengiz Ünder in der Hauptstadt läuft derweil noch bis 2022. Zuletzt wurde über eine Ablösesumme in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro spekuliert.

Laut "calciomercato" wollen die Römer jedoch nichts unversucht lassen, um den Offensivspieler zu halten. So soll Ünders Gehalt in den kommenden Wochen erhöht werden, zudem könnte die Laufzeit des Kontraktes angepasst werden.

Ünder spielt in der laufenden Saison unter Trainer Eusebio die Francesco eine zentrale Rolle im Angriffsspiel. Der Flügelstürmer stand in sieben von neun Serie-A-Partien auf dem Rasen. Zuletzt glänzte der Youngster in der Champions League: Sowohl gegen Viktoria Pilsen als auch gegen ZSKA Moskau erzielte der türkische Nationalspieler einen Treffer.