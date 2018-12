Horror-Diagnose: Saison-Aus für Hannovers Füllkrug

Für Niclas Füllkrug ist die Saison beendet

Hannover 96 muss den Rest der Saison ohne Torjäger Niclas Füllkrug gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga kämpfen. Der 25-Jährige habe sich laut Manager Horst Heldt eine "schwerwiegende" Knieverletzung zugezogen. Zwar steht die endgültige Diagnose noch aus, aber laut Heldt stehen die "Chancen gleich null", dass Füllkrug diese Saison noch einmal spielen kann.

"Diese Verletzung trifft uns schwer - es war ein riesiger Schock für uns alle", sagte Heldt vor der Partie des Tabellenvorletzten gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag. Füllkrug ist während seiner Karriere immer wieder mit Knieverletzungen längere Zeit ausgefallen.

"Der Junge ist am Boden zerstört", sagte Trainer André Breitenreiter, der trotz des Ausfalls wohl an seiner angedrohten Urlaubssperre über Weihnachten festhalten will. "Es gilt das, was ich gesagt habe. Alles andere sehen wir nach dem Spiel", sagte der 45-Jährige, der zuletzt vier Punkte aus den letzten zwei Spielen des Jahres gefordert hatte, damit das Team über die Feiertage ein bisschen entspannen und eine besinnliche Zeit mit der Familie verbringen darf.

Nach dem 1:1 zuletzt beim SC Freiburg müssen die kriselnden Niedersachsen also gegen Düsseldorf gewinnen. "Wir brauchen sehr viel Arbeit auf dem Platz, das wird der Ansatz sein, um drei Punkte zu holen", sagte Breitenreiter, der im Falle einer Pleite aber nicht um seinen Job fürchten muss. "Auch bei einer Niederlage am Samstag gegen Düsseldorf ist Andre Breitenreiter im Jahr 2019 unser Trainer. Er hat das Vertrauen und macht gute Arbeit", sagte Klubboss Martin Kind der Bild-Zeitung.