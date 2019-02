Grippe: Hummels fehlt Bayern gegen Hertha BSC

Zwangspause für Mats Hummels

Fußball-Rekordmeister Bayern München muss im Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag auf Innenverteidiger Mats Hummels verzichten.

Der 30-Jährige steht Trainer Niko Kovac wegen eines grippalen Infekts nicht zur Verfügung. Zudem fehlen weiterhin Arjen Robben und Weltmeister Corentin Tolisso im Aufgebot der Bayern.

Hummels hatte in der Champions League beim FC Liverpool (0:0) am Dienstag mit einer starken Leistung überzeugt. Für den Weltmeister von 2014 rückt voraussichtlich Jérôme Boateng in die Startelf der Münchner.