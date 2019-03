Auba verballert Derby-Sieg - Bankplatz für Özil

Pierre-Emerick Aubameyang verschießt Strafstoß in der Nachspielzeit

Der englische Fußball-Erstligist FC Arsenal hat im Rennen um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Punkt geholt. Die Gunners erkämpften sich ein 1:1 (1:0) beim Londoner Lokalrivalen Tottenham Hotspur, verpassten aber den vierten Sieg in Serie. Arsenal bleibt damit vier Zähler hinter den Spurs.

Aaron Ramsey (16.) sorgte im Wembley-Stadion für Arsenals Führung. Spurs-Ass Harry Kane (74., Foulelfmeter) glich für die Hausherren aus.

Für Kane war es im Rahmen der Premier League bereits das vierte Tor vom Punkt gegen die Gunners. Lediglich die Liga-Legenden Alan Shearer (7 gegen Everton) und Steven Gerrard (5 gegen FC Southampton) erzielten mehr Elfmeter-Treffer gegen einen Gegner.

Der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (90.+1) verschoss noch einen Strafstoß und vergab damit den möglichen Gunners-Sieg. Arsenals Lucas Torreira flog in der Nachspielzeit vom Platz.

Ex-Nationalspieler Mesut Özil saß bei den Kanonieren trotz seiner jüngsten Gala-Vorstellung beim 5:1-Kantersieg zunächst auf der Bank.

Torwart Bernd Leno und Abwehrspieler Shkodran Mustafi standen hingegen in der Anfangsformation. Die Spurs, am Dienstag Dortmunds Gegner im Achtelfinalrückspiel der Champions League, konnten die dritte Liga-Niederlage in Serie dank Kane noch abwenden.