James arbeitet weiter an Rückkehr zu Real

James Rodríguez will vom FC Bayern zu Real Madrid zurückkehren

Die Gerüchte um einen Abgang von Leihspieler James Rodríguez vom FC Bayern München im Sommer reißen nicht ab. Der Kolumbianer soll weiter aktiv daran arbeiten, um eine Rückkehr zu Real Madrid zu forcieren.

Wie das spanische Portal "Don Balon" erfahren haben will, kontaktierte James Real-Präsident Florentino Pérez am vergangenen Wochenende telefonisch. Während des 15-minütigen Telefonats soll sich der Spielmacher vehement für eine Rückkehr in die spanische Hauptstadt stark gemacht haben.

Bereits in der Vergangenheit hatten spanische Medien mehrfach über eine James-Rückkehr zu den Königlichen spekuliert. Sein Verhältnis zu Bayern-Trainer Niko Kovac soll nicht das beste sein.

Die Entscheidung über die Zukunft des 27-Jährigen liegt aber vorerst beim FC Bayern. Die Münchner besitzen für den bis zum Sommer von Real ausgeliehenen Regisseur eine Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro.

Real müsste also tief in die Tasche greifen, um den 68-fachen Nationalspieler tatsächlich zurück nach Spanien zu holen.