Pep stellt klar: "Ich will, dass Bayern weiterkommt"

Pep Guardiola hofft auf ein Weiterkommen des FC Bayern

Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool ist zweifellos das Highlight in der Runde der letzten 16. Viele Experten erwarten ein 50:50-Spiel, ähnlich ausgeglichen sind die Sympathien verteilt. ManCity-Coach Pep Guardiola macht kein Geheimnis daraus, für wen sein Herz schlägt.

"Es tut mir sehr leid für die englischen Fans, aber ich will, dass Bayern weiterkommt", bezog Guardiola am "Sky"-Mikrofon nach dem 7:0-Sieg seiner Mannschaft gegen den FC Schalke eindeutig Position.

Er sei immer noch ein Teil des FC Bayern, begründete der Katalane seine Aussage. "Ich liebe München, ich liebe Bayern. Ich habe noch viele Freunde da", ergänzte Guardiola.

Mit dem Auftritt gegen die Königsblauen war Guardiola im Großen und Ganzen zufrieden. Mit einer Einschränkung: "In den ersten 20, 25 Minuten haben wir so gespielt, als wollten wir das, was wir in Deutschland erreicht haben, nicht verlieren. Deswegen haben wir nicht attackiert und Leroy und Raheem haben nicht versucht, die Verteidiger anzulaufen."

Nach dem ersten Tor habe seine Mannschaft auf einem "guten Level" gespielt, lobte Guardiola: "Ich weiß, dass Schalke gerade durch eine schwere Phase geht und das Selbstbewusstsein nicht hoch ist, aber trotzdem muss man seinen Job machen. Und das haben wir getan."