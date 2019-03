Schweden-Youngster Isak spricht über seine Zeit beim BVB

Alexander Isak trifft derzeit zuverlässig für Willem II

Alexander Isak hat sich in seinen knapp zwei Jahren beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nicht durchsetzen können. Jetzt trumpft das Stürmer-Juwel beim niederländischen Erstligisten Willem II groß auf und steht jetzt vor seinem ersten Pflichtspiel für die schwedische Nationalmannschaft.

Die schwierigen Anfänge beim BVB, in der Isak zwischen 2017 und 2019 lediglich einen Startelfeinsatz in der Bundesliga vorweisen konnte, habe der 190-cm-Hüne als lehrreiche Zeit empfunden. "Ich hatte zwei Jahre, in denen ich nicht so oft gespielt habe, mich aber weiterentwickeln und gut trainieren konnte", betonte der 19-Jährige im Gespräch mit dem schwedischen Sender "SVT Sport".

Zunächst habe er sich aufgrund seines extrem jungen Alters mit der Reservistenrolle im Profi-Kader der Schwarz-Gelben abgefunden, bestätigte in dem Interview: "Ich hatte keine Problem und war nicht sonderlich frustriert. Am Anfang hatte ich keine großen Erwartungen auf Spielanteile."

Im Laufe des zweiten Jahres seien die eigenen Ambitionen dann aber gestiegen, sodass sich Isak neue Gedanken um seine sportliche Entwicklung machte. "Nach einer Weile dachte ich, dass es an der Zeit war. Als ich dann keine Chance bekommen habe, musste ich mir eine andere Gelegenheit suchen", berichtete der Stürmer.

Isaks Vertrag beim BVB läuft noch bis 2022

Die Leihgeschäft mit dem niederländischen Erstligisten habe sich bisher als goldrichtige Entscheidung erwiesen. In neun Pflichtspielen für die Tilburger erzielte Isak satte sechs Tore. Am letzten Wochenende schoss er beim Spitzenteam Feyenoord Rotterdam den entscheiden 3:2-Siegtreffer.

Für sein starkes Frühjahr in der Eredivisie wurde der Youngster mit der Nominierung für die schwedische A-Nationalmannschaft nominiert. Am Samstag könnte Isak seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz für das Dreikronen-Team in der EM-Qualifikation gegen Rumänien absolvieren.

Das Leihgeschäft mit Willem II endet übrigens im kommenden Sommer. Dann geht es für Isak zurück zum BVB. In Dortmund will der Stürmer dann einen erneuten Anlauf wagen, sich im deutschen Fußball-Oberhaus durchzusetzen: "Das ist der Plan. Es wäre komisch, wenn ich etwas anderes sagen würde", so Isak der in Dortmund noch ein Arbeitspapier bis 2022 besitzt.