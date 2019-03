Oranje vor Kracher gegen Deutschland mit Personalsorgen

Bondscoach Ronald Koeman muss gegen Deutschland auf mehrere Spieler verzichten

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft geht mit Personalsorgen in das Prestigeduell der EM-Qualifikation gegen Deutschland.

Trainer Ronald Koeman muss für das Spiel am Sonntag in Amsterdam einen Rechtsverteidiger nachnominieren. Kenny Tete (Olympique Lyon) wurde am Donnerstag gegen Weißrussland (4:0) früh wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt, auch Denzel Dumfries (PSV Eindhoven) ging angeschlagen vom Feld.

"Da müssen wir sicher reagieren", sagte Koeman, der zumindest bei Dumfries noch Hoffnung auf einen Einsatz hat.

Wahrscheinlich wird der Bondscoach Daryl Janmaat vom FC Watford berufen, der zum vorläufigen Kader gezählt hatte. Eine andere Variante wäre Hans Hateboer, der in Italien bei Atalanta Bergamo spielt. "Es wird einer von den beiden", kündigte Koeman an.