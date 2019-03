Derbyheld Alex Frei zurück beim BVB

Alexander Frei erzielte insgesamt 34 Tore für den BVB

Drei Jahre lang stürmte Alexander Frei für Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und schoss sich mit seinen Toren schnell in die Herzen der Schwarzgelben. Nun kehrt der Schweizer zurück zum BVB, wenn auch nur kurzzeitig.

Der mittlerweile 39-Jährige absolviert eine zehntägige Trainer-Hospitanz in Dortmund. Das gab der Revierklub am vergangenen Freitag bekannt. "Endlich wieder in Dortmund - Willkommen, Alex Frei", twitterte der BVB.

Unter Trainer Lucien Favre will der einstige Mittelstürmer weitere Erfahrung an der Seitenlinie sammeln. Nach seinem Karriereende beim Heimatklub FC Basel im Sommer 2013 arbeitete Frei zunächst als Sportdirektor in Luzern. Seit 2015 betreut er die Nachwuchsmannschaften des FC Basel, im vergangenen Jahr übernahm er kurzzeitig auch die Profis als Interimstrainer. Nun will Frei die UEFA-Pro-Lizenz erwerben.

Stürmer Alex Frei wechselte im Sommer 2006 von Stade Rennes zur Borussia, schnell avancierte er dort zum Publikumsliebling. In 74 Bundesligaspielen erzielte der 76-fache Schweizer Nationalspieler insgesamt 34 Treffer für den BVB.

Unvergessen sind wohl seine zwei Tore als Einwechselspieler im Revierderby gegen den FC Schalke im Jahr 2009, als er mit dem BVB einen 0:3-Rückstand in ein Unentschieden ummünzte.

Den Status als Derbyheld hat der Schweizer seither nicht wieder verloren.