Herrmann bei Gladbach vor unsicherer Zukunft

Patrick Herrmann muss im Saisonendspurt liefern

Seit 2008 schnürt Patrick Herrmann schon für Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach die Schuhe. Die Zukunft des rechten Mittelfeldspielers ist aber weiterhin offen.

Denn am 30. Juni endet der aktuelle Vertrag zwischen dem 28-Jährigen und der Borussia. Ob der Kontrakt verlängert wird, ist aktuell noch unklar. "Wir werden sicher im April Gespräche führen. Noch ist nicht sicher, wie es für mich weitergeht", gab der zweimalige Nationalspieler gegenüber der "Bild" zu.

Für den 238-fachen Bundesligaspieler beginnt damit in den nächsten Wochen die letzte Bewerbungsphase. Die Verantwortlichen bei den Fohlen werden den Flügelstürmer in den letzen acht Bundesligaspielen gewiss genau im Auge haben.

Gladbach-Manager Max Eberl erklärte, dass es einen neuen Vertrag schlichtweg aus Dankbarkeit nicht geben werde: "Wir wissen genau, was wir an Patrick haben, er ist ein Gesicht unseres Vereins. Aber für einen neuen Vertrag zählt natürlich in erster Linie die Leistung", so der 45-Jährige.

Herrmann will eigene Zukunft dem Teamerfolg unterordnen

Trotz der ungewissen Zukunft will Herrmann aber sein eigenes Schicksal dem Wohl der Mannschaft unterordnen. "Es zählt jetzt nicht meine Person, sondern dass wir unsere Ziele als Mannschaft erreichen", betont er.

In den letzten elf Jahren trug der Flügelspieler wettbewerbsübergreifend in über 300 Spielen das Trikot der Gladbacher. In dieser Saison stand er in 19 Spielen auf dem Rasen und erzielte dabei drei Treffer.

Zuletzt reichte es für den Rechtsfuß jedoch meist nur zu Kurzeinsätzen als Joker.