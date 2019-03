Österreichs U17-Mädchen fahren zur EM

Trainer Markus Hackl darf sich freuen

Das U17-Mädchen-Nationalteam des ÖFB gewinnt in Stegersbach gegen Belgien nach 0:2-Rückstand mit 4:2 und qualifiziert sich damit für die EM-Endrunde in Bulgarien.

Österreichs U17-Mädchen-Auswahl hat sich für die EM im kommenden Mai in Bulgarien qualifiziert. Das Team von Coach Markus Hackl gewann am Samstag in Stegersbach gegen Belgien nach 0:2-Rückstand noch mit 4:2 und hat damit das Endrunden-Ticket fix. Die Auslosung erfolgt am 5. April in Albena.

Für den ÖFB bedeutet der Erfolg die insgesamt zweite Teilnahme an einer U17-Mädchen-EM, die Premiere war 2014 gelungen.

ÜBERRAGEND!! Aus einem 0:2 machen unsere #U17-Mädels ein 4:2!! Das bedeutet: EM-Endrunde in Bulgarien, WIR KOMMEN!! 💪🏻🔴⚪️🔴💪🏻



⬇️ ALLE TREFFER VON 🇦🇹 ⬇️ pic.twitter.com/t4tHG6ankN — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 30. März 2019

apa