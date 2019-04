Mangelnde Kommunikation: Sanches kritisiert Kovac

Renato Sanches ist unzufrieden wegen seiner Situation beim FC Bayern

Edelreservist Renato Sanches hat sich nach dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Heidenheim (5:4) erneut unzufrieden über seine Situation beim FC Bayern München gezeigt und Trainer Niko Kovac kritisiert.

"Der Trainer erklärt mir nicht, warum ich nicht spiele", bemängelte der Portugiese, der beim spektakulären Duell mit dem Zweitligisten wieder einmal über die gesamten 90 Minuten auf der Bank saß. "Es ist nicht meine Entscheidung, ob ich spiele oder nicht. Es ist die Entscheidung des Trainers."

Sanches erklärte weiter: "Natürlich möchte ich mehr spielen. Ich warte auf meine Chance. Es ist schwierig., aber das ist Fußball. Manchmal ändern sich Dinge."

Sanches absolvierte in der laufenden Saison 21 Pflichtspiele für den Rekordmeister, davon lediglich sechs von Beginn an.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Sanches seinem Ärger in einem "kicker"-Interview Luft gemacht. "Ich bin hier nicht glücklich. Ich arbeite viel, darf aber nicht spielen", sagte der 21-Jährige. Sanches deutete gegenüber dem Fachmagazin zudem einen Wechsel im Sommer an: "Ich möchte mehr spielen, vielleicht bei einem anderen Klub. Darüber muss ich mir Gedanken machen."

Der Europameister war 2016 für 35 Millionen Euro von Benfica zum FC Bayern gewechselt, hatte sich dort aber nie durchsetzen können. Eine Leihe zu Swansea City in der vergangenen Spielzeit geriet zum Fiasko.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, wonach Paris Saint-Germain mit Trainer Thomas Tuchel seine Fühler nach Sanches ausgestreckt hat.