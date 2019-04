Gündogan zum FC Bayern? Das ist dran!

Ilkay Gündogan wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Die Vertragsverlängerung von Ilkay Gündogan bei Manchester City gestaltet sich nach wie vor schwierig. Nun wird der Fußball-Nationalspieler, der die Verhandlungen mit dem englischen Meister auf Eis gelegt haben soll, mit keinem Geringeren als dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.

Erlebt die Fußball-Bundesliga bald ein Comeback des ehemaligen BVB-Profis? Dieser wurde am Dienstag als Kandidat für einen Wechsel nach München gehandelt. "Focus", "Abendzeitung München", "Sky" und andere berichten darüber. Grundlage des Gerüchts ist eine Meldung des englischen "Mirror" vom Montag.

Dort war in einer täglichen Transfergerüchte-Übersicht auch der Name des 28-Jährigen zu lesen. Mit dem Hinweis, dass die Verantwortlichen des deutschen Meisters "hoffnungsvoll" seien, den Mittelfeldspieler an die Säbener Straße zu locken. Mittlerweile ist dieser Eintrag verschwunden, doch Spekulationen machen weiter fleißig die Runde.

Vor allem, weil Gündogan zuletzt durchblicken ließ, dass der Konkurrenzkampf im Mittelfeld der Citizens zu groß für ihn sei. Der DFB-Kicker schielt auf einen Stammplatz. "Mein nächster Vertrag entscheidet vielleicht, wo ich meine Karriere beende", ließ der Mittelfeldspieler zuletzt verlauten.

Nach den Gerüchten um eine Rückkehr zu Borussia Dortmund soll nun also der FC Bayern in der Verlosung sein. Ob der 28-Jährige in München allerdings tatsächlich den gewünschten Stammplatz innehätte, ist fraglich.

Der deutsche Rekordmeister hat mit Leon Goretzka, Corentin Tolisso, James, Javí Martinez, Thiago und Renato Sanches bereits jetzt ein Überangebot in der Zentrale. Letztgenannter befindet sich zwar auf dem Abstellgleis. Trotzdem würde Gündogan auch in München mächtig für eine Dauerrolle im Mittelfeld kämpfen müssen.

Immerhin: Obwohl er mit 28 Jahren über dem bisherigen Altersschnitt des FCB liegt, befindet er sich im besten Fußballalter und könnte als erfahrene Kraft beim Umbruch mithelfen. Spielerisch ist der deutsche Nationalspieler ohnehin über alle Zweifel erhaben. Nicht undenkbar also, dass sich die Münchner Verantwortlichen tatsächlich mit Gündogan beschäftigen, der noch bis 2020 an den Manchester-Klub gebunden ist.