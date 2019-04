Die SV Ried untermauert ihre Aufstiegsambitionen

Sieben Mal hatte die SV Ried am Freitagabend gegen Wr. Neustadt Anlass zum Jubeln

Mit einem 6:0-Kantersieg gegen den SC Wiener Neustadt übernimmt die SV Ried in eindrucksvoller Manier und zumindest bis Sonntagmittag die Tabellenführung in der 2. Liga.

Die SV Ried hat im Titelkampf der 2. Liga vorgelegt. Die Innviertler feierten am Freitag in der 24. Runde einen 7:0-Heimsieg über den SC Wiener Neustadt und übernahmen damit zumindest vorerst die Tabellenführung. Der Rivale um Platz eins, WSG Wattens, liegt nun zwei Punkte zurück, kann aber mit einem Auswärtssieg am Sonntag gegen FC Wacker Innsbruck II wieder an die Spitze vorstoßen.

Schlusslicht Vorwärts Steyr verlor daheim gegen Lafnitz 0:3, der Vorletzte Horn kassierte bei den Juniors OÖ ein 1:6-Debakel. Blau-Weiß Linz schob sich dank eines 4:2 bei Liefering an die dritte Stelle, unmittelbar dahinter rangiert der Kapfenberger SV nach einem Heim-2:0 über Austria Lustenau. Amstetten und die Young Violets trennten sich ebenso wie Austria Klagenfurt und der FAC mit einem 1:1.

Oberösterreichische Erfolgserlebnisse

In Ried dominierten die Gastgeber von Beginn an das Geschehen und gingen durch Julian Wießmaier in der fünften Minute in Führung, Patrik Eler erhöhte in der 43. Minute per Strafstoß auf 2:0. Kurz danach gingen die Emotionen hoch: Wiener Neustadts Miloš Jovičić sah unmittelbar vor der Pause nach einem harten Einsteigen gegen Marco Grüll die rote Karte, im Zuge der darauffolgenden Turbulenzen wurden die beiden Trainer Gerald Baumgartner und Gerhard Fellner auf die Tribüne verbannt.

Als dann in der 54. Minute auch noch Manuel Seidl mit Gelb-Rot ausgeschlossen wurde, war die Partie endgültig für die Rieder gelaufen. Eler (63./Elfmeter), Grüll (65.), Wießmeier (73.), Thomas Mayer (82.) und Ante Bajić (89.) sorgten für den Kantersieg, der noch höher hätte ausfallen können.

Was für ein Spiel! Die #Wikinger besiegen den SC Wiener Neustadt klar mit 7:0. 💚💪🏽 pic.twitter.com/FzWYnNjwvF — SV Ried 1912 (@svried1912) 26. April 2019

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für BW Linz. Tore von Mario Ebenhofer (12., 51.), Thomas Jackel (35.) und Alan Carius (70.) bescherten den Oberösterreichern ein 4:2 bei Liefering und damit den ersten Sieg im zweiten Spiel unter Ex-Rapid-Coach Goran Djuricin.

Noch klarer gewannen die Juniors OÖ, nämlich mit 6:1 gegen Horn, wobei Nicolas Meister mit einem Triplepack(2., 46., 58.) glänzte. Matchwinner für die Kapfenberger bei deren Heim-2:0 über Austria Lustenau waren Paul Mensah und Thomas Sabitzer mit ihren Treffern in der 3. und 74. Minute.

Vorwärts Steyr taumelt in Richtung Regionalliga

Amstetten musste nach dem Führungstor von Milan Vuković (56./Elfmeter) durch Dominik Fitz in der 92. Minute den bitteren Ausgleich hinnehmen, bleibt aber als Tabellen-13. zwei Punkte vor der Austria-Amateurmannschaft außerhalb der Abstiegszone.

Für Schlusslicht Vorwärts Steyr dürfte nach der 0:3-Heimniederlage gegen Lafnitz der Zug in Richtung Regionalliga abgefahren sein, die Steirer hingegen kamen als neuer Tabellenelfter dank Treffer von Martin Rodler (10.), Mario Kröpfl (54./Elfmeter) und Barnabás Varga (84.) dem Klassenerhalt wieder ein großes Stück näher.

Ebenfalls mit dem Ligaverbleib planen dürfen Austria Klgenfurt und der FAC nach dem 1:1 im direkten Duell, die Tore erzielten Sandro Zakany (52.) beziehungsweise Stefan Umjenović (15./Elfmeter).

apa