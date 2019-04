Rummenigge bringt Kovac-Nachfolger ins Gespräch

Karl-Heinz Rummenigge hat sich zur Zukunft des FC Bayern geäußert

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge von Bayern München hat Trainer Niko Kovac erneut eine Jobgarantie verwehrt und wünscht sich perspektivisch eine Verpflichtung von Xabi Alonso als Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

"Ich habe das bei Jörg Wontorra auf 'Sky' ganz zielbewusst gesagt: Jeder, der für Bayern München arbeitet, mich eingeschlossen, muss hier liefern. Hier herrscht Druck, das ist beim FC Bayern schon immer so gewesen", sagte Rummenigge in der "Bild am Sonntag".

In besagter TV-Sendung hatte Rummenigge Kovac bereits unmittelbar nach dem 5:0 im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund Anfang April eine Jobgarantie versagt. Grundsätzlich habe der FC Bayern allerdings "Interesse an Kontinuität auf der Trainer-Position", betonte er nun, "denn wann immer wir die hatten, waren es auch erfolgreiche Zeiten. Und die wünsche ich ihm (Kovac)."

Rummenigge wünscht sich Alonso für den FC Bayern

Perspektivisch sieht Rummenigge den früheren Bayern-Profi Xabi Alonso als idealen Bayern-Coach. Er adelte den Spanier als "klügsten und besten Strategen, den ich je bei uns im Mittelfeld gesehen habe".

Alonso absolviert derzeit seine Trainerausbildung und soll in der kommenden Saison die U19 von Real Madrid übernehmen. Rummenigge: "Meiner Meinung nach müssen wir uns bemühen, dass er irgendwann nach München zurückkehrt." Der 37-Jährige sei "ein echter Gentleman".

CL-Aus war für Bayern "großer Imageschaden"

Anders als Präsident Uli Hoeneß empfinde er angesichts von Tabellenführung und Pokalfinal-Einzug "keine Euphorie", meinte Rummenigge noch, "weil noch nichts gewonnen ist".

Vor allem das Achtelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Liverpool aufgrund des "mut- und herzlosen" Auftritts im Rückspiel (1:3) habe "uns unheimlich gewurmt. Das war auch ein finanzieller Schaden, aber ein noch viel größerer Imageschaden - auch für die Bundesliga. Das war eine Delle, die passiert ist. Nächstes Jahr darf sie nicht mehr passieren."

Rummenigge spricht mit Schalke über Nübel

Was die Zukunft von Manuel Neuer angeht, so ist Rummenigge vor den kommenden Jahren nicht bange. "Manuel hat jetzt zwei kleine Muskelverletzungen gehabt, nichts Gravierendes. Er ist nicht verletzungsanfällig. Er ist immer noch der beste Torwart, den man sich wünschen kann und außerdem ein großartiger Mensch", sagte der Münchner Vorstandschef.

"Ich denke, dass er noch lange für den FC Bayern spielen wird. Er hat einen Vertrag bis 2021, aber ich bin überzeugt, dass er hier noch mal verlängern wird", erklärte Rummenigge. Neuer ist mittlerweile 33 Jahre alt und erholt sich derzeit von einem Muskelfaserriss in der Wade.

Über mögliche Irritationen mit dem FC Schalke 04 wegen eines angeblichen Interesses an Torwart Alexander Nübel sagte Rummenigge: "Ich hatte am Donnerstag ein Gespräch mit Herrn Schneider von Schalke. Wir haben kein Interesse daran, wegen Alexander Nübel Unruhe bei Schalke zu stiften." Jochen Schneider ist Sportvorstand des Vizemeisters.

Zuletzt wurde über ein mögliches Interesse des FC Bayern an Nübel spekuliert. Der Vertrag des 22-Jährigen läuft bei Schalke noch bis zum Sommer 2020.