Hütter rechnet mit Abschied von Leistungsträgern

Adi Hütter schwärmt von den Eintracht-Frankfurt-Fans

Seit Monaten werden die Stürmer-Stars Luka Jovic, Sébastien Haller und Ante Rebic von Eintracht Frankfurt mit einem Abschied und Verbindung gebracht. Nun äußerte sich Trainer Adi Hütter zu den Spekulationen.

"Es wird im Sommer Veränderungen geben", stellte der Österreicher in einem Interview mit der "Sport Bild" klar und erklärte: "Es haben sich Spieler ins Blickfeld von Topklubs gespielt, wozu sicher auch die Art, wie wir Fußball spielen, beigetragen hat. Diese Klubs sehen: Halbfinale Europa League, Platz 4 in der Bundesliga - da müssen gute Spieler sein."

Ein wenig Hoffnung auf einen Verbleib des Trios hat Hütter aber dennoch: "Wenn sie bleiben, bin ich natürlich glücklich." Doch sollten Jovic, Rebic oder Haller die Eintracht im Sommer verlassen, wäre das laut dem Coach kein Beinbruch. "Falls wir Spieler verlieren, werden wir in der Lage sein, in die Mannschaft investieren zu können."

Jovic wird seit geraumer Zeit mit Topklubs wie dem FC Bayern, Real Madrid, dem FC Barcelona oder Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Haller soll beim BVB und Juventus auf dem Zettel stehen, Rebic hat wohl das Interesse vom FC Everton und den Bayern geweckt.

Stimmung im Stadion "hemmt den Gegner"

In dem Interview äußerte sich Hütter außerdem zum aktuellen Höhenflug von Eintracht Frankfurt. "Manchmal muss ich mich auch zwicken, um zu begreifen, was gerade passiert. Denn ich weiß noch, wie wir gestartet sind: 0:5 gegen Bayern, Pokal-Aus in Ulm, hinteres Drittel in der Bundesliga", so der 49-Jährige.

Aktuell liegt die Eintracht auf Platz vier der Bundesliga und steht im Halbfinale der Europa League. Am Donnerstag treffen die Hessen dort auf den FC Chelsea.

Um dem Premier-League-Klub Paroli bieten zu können, setzt Hütter auf der Unterstützung der Fans. "Das beflügelt unsere Mannschaft und hemmt den Gegner", sagte der Coach und schwärmte: "Ich sauge die Energie auf und denke: 'Wahnsinn! Kann es irgendwo anders schöner sein?'"

Hütter fordert Mentalitätswandel

Von seinen Spielern erwartet Hütter einen Mentalitätswandel. "Wichtig ist, dass wir den Anspruch des Klubs verändern. Die Grundhaltung in den nächsten Jahren darf nicht mehr nur sein zu sagen: 'Wir wollen erstmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben'", sagte der Österreicher.

Die Messlatte will der 49-Jährige künftig selbst höher anlegen. "Wir müssen versuchen, uns nach vorne zu orientieren und den nächsten Schritt gehen. So sollten wir in naher Zukunft denken", sagte Hütter.

Chelsea schätzt Hütter stärker ein als die bisherigen Kontrahenten, In den den bisherigen K.o.-Spielen bezwang die SGE Schachtjor Donezk, Inter Mailand und Benfica Lissabon. Zudem bezeichnete er sich erneut als Bewunderer von Chelsea-Coach Maurizio Sarri.