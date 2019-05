Paderborn löst Vertrag mit Herzenbruch auf

firo Sportphoto/firo Sportphoto/SID/firo Sportphoto/ Jrgen Fromme

Felix Herzenbruch verlässt Paderborn Richtung Ruhrgebiet

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn und Linksverteidiger Felix Herzenbruch gehen künftig getrennte Wege.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, haben sich die Ostwestfalen und der 26-Jährige "einvernehmlich" auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

"Wir danken Felix für seinen Einsatz im SCP07-Trikot. Er hat sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und war insbesondere in der Saison 2017/2018 ein ganz wichtiger Faktor für den Aufstieg in die 2. Bundesliga", so der Aufsteiger am Mittwoch.

Herzenbruch schließt sich für die kommende Saison dem Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen an.