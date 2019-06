Liverpool-Fans dominieren in Madrid

Getty Images

Fans des FC Liverpool beim Champions-League-Finale in der Überzahl

Tausende Fußball-Fans haben im Stadtzentrum von Madrid schon Stunden vor dem Champions-League-Finale zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool ein friedliches Fest gefeiert.

Nach Schätzungen der BBC sind etwa 70.000 Anhänger seit Donnerstag mit zahlreichen Sonderflügen, in Bussen, Autos und mit der Bahn von England aus in die spanische Hauptstadt gereist.

Die Fans des FC Liverpool sind in Madrid deutlich in der Mehrzahl. Überall in der Stadt sind Menschen in roten Trikots der "Reds" zu sehen. Für sie wurde eine Fanzone auf der Plaza Felipe II eingerichtet, in der sich am Samstag schon mehrere Stunden vor dem Anpfiff im Stadion Wanda Metropolitano (21:00 Uhr) rund 20.000 Anhänger des Klubs von Jürgen Klopp einfanden.

Einige von ihnen trugen Masken mit dem Gesicht des deutschen Trainers. Auch Liverpooler Altstars wie John Barnes traten dort vor den Fans auf.

Die spanische Nationalpolizei berichtete am Freitagabend von der Festnahme von vier britischen Anhängern, die sich zum Teil auch gegenüber Sicherheitsbeamten aggressiv verhalten hätten. Die Fanparty in Madrid verläuft aber weit überwiegend friedlich und bunt.

Die Europäische Fußball-Union hat beiden Clubs für dieses Finale nur ein Kontingent von je 16.000 Tickets für ihre Fans zugewiesen. Das Stadion von Atletico Madrid fasst 67.000 Zuschauer. Viele Anhänger versuchen deshalb, vor dem Spiel Eintrittskarten auf dem Schwarzmarkt zu erwerben.

Genau davor warnte die UEFA jedoch in einer Mitteilung, weil diese Tickets exorbitant teuer und teilweise gefälscht seien.