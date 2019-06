Getty Images

Arne Sicker wechselt zum MSV Duisburg

Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat Linksverteidiger Arne Sicker verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt von Holstein Kiel zum Zweitliga-Absteiger und erhält einen Dreijahresvertrag bis 2022.

Aus dem hohen Norden in den Pott! 💪Arne #Sicker kommt von @Holstein_Kiel und verstärkt den #MSV zur neuen Saison. Herzlich Willkommen in #ZebraStreifen, Arne! 👋😊 Alle Infos 👇#NurmitDirhttps://t.co/Z1qmohH5jU — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) 5. Juni 2019

Sicker spielte in der abgelaufenen Saison weitgehend in der zweiten Mannschaft der Kieler in der Regionalliga Nord. In der 2. Bundesliga kam er lediglich zu drei Einsätzen.