Juventus-Ikone Nedved beginnt Transfer-Poker mit Raiola

Enrico Locci, getty

Juventus-Vize Pavel Nedved soll Gespräche über de Ligt und Pogba führen

Serie-A-Champion Juventus hat die Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Ajax-Star Matthijs de Ligt noch immer nicht aufgegeben. Pavel Nedved, einstiger Mittelfeldstar und nun Vizepräsident der Turiner, soll Verhandlungen mit Mino Raiola führen.

In Monte-Carlo trifft sich Nedved mit dem Berater des niederländischen Nationalspielers, berichtet "Marca". In den Gesprächen soll ausgelotet werden, zu welchen Konditionen der 19-Jährige künftig für Juventus aufläuft - eine Nachricht, die man weder in Barcelona noch in Paris mit Freude zu Kenntnis nehmen dürfte.

Immerhin sind der FC Barcelona und PSG schon lange hinter de Ligt her. Der französische Hauptstadtklub hat laut "Tuttosport" gar bereits eine offizielle Offerte über 90 Millionen Euro Ablöse bei Ajax hinterlegt.

Berichten zufolge lockt der Tuchel-Klub zusätzlich mit einem Gehalt von 15 Millionen Euro jährlich. Andere Wettbewerber, wie auch der FC Barcelona, liegen deutlich darunter.

De Ligt wolle sich dennoch zunächst alle Angebote in Ruhe anhören. In Spanien geht man auch daher mittlerweile nicht mehr von einem Wechsel des "Golden Boy 2018" aus. "Marca" berichtete zuletzt, die Verantwortlichen bei Barca seien über die Verhandlungstaktik von de Ligt "enttäuscht". Das letzte Angebot wolle man nicht mehr erhöhen.

Pogba-Transfer: Sticht Juventus auch Real Madrid aus?

Juventus arbeitet neben der Verpflichtung von de Ligt zudem an einem weiteren Transfer-Coup: Nedved spricht in Monte-Carlo laut "Marca" auch über die Personalie Paul Pogba, der ebenfalls zu den Schützlingen Mino Raiolas zählt.

Der Franzose pocht englischen Medienberichten zufolge auf einen Abschied aus Manchester. Sein erklärtes Ziel sei zwar Real Madrid. Nachdem die Königlichen zuletzt durch die Transfers von Eden Hazard (100 Mio. Euro), Luka Jovic (60 Mio.), Éder Militao (50 Mio.), Rodrygo (45 Mio.) und Ferland Mendy (48 Mio.) jedoch die 300-Millionen-Euro-Marke geknackt haben, dürfte ein Wechsel im Sommer aber nicht realisierbar sein.