PSG-Juwel Nkunku Kandidat bei RB Leipzig

Lionel Ng, getty

Christopher Nkunku wird mit RB Leipzig in Verbindung gebracht

Fußball-Bundesligist RB Leipzig sucht auch in diesem Sommer wieder nach vielversprechenden Talenten, um in der kommenden Saison wieder um die Champions-League-Plätze mitzuspielen. Dabei rückt ein Juwel von Paris Saint-Germain nun offenbar besonders in der Fokus der Sachsen.

Wie die französische Zeitung "L'Équipe" berichtet, ist der 21-jährige Christopher Nkunku ein heißer Kandidat auf einen Wechsel zu den Roten Bullen. Der Vertrag des Franzosen läuft im kommenden Sommer aus.

Da eine Verlängerung dem Bericht zufolge ausgeschlossen ist, sucht PSG aktuell einen Abnehmer für den Youngster. Im Raum steht eine Ablösesumme von circa 15 Millionen Euro.

Neben den Leipzigern war anscheinend auch der VfL Wolfsburg an den Diensten des Junioren-Nationalspielers interessiert. Eine erste Anfrage der Niedersachsen wurde durch das Umfeld des Spielers jedoch zurückgewiesen. Im April wurde Nkunku zudem mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Der Mittelfeldspieler gilt insbesondere wegen seiner taktischen Flexibilität als großes Talent. Im Team von Thomas Tuchel kam Nkunku sowohl im zentralen Mittelfeld, als auch auf den offensiven Außenbahnen zum Einsatz. In der abgelaufenen Spielzeit wurde der Rechtsfuß insgesamt in 22 Ligaspielen eingesetzt.

Für RB Leipzig wäre es nicht der erste Transfer einer junger Nachwuchshoffnung aus der Talentschmiede des französischen Top-Klubs. Im Sommer 2017 verpflichteten die Ostdeutschen bereits Stürmer Jean-Kévin Augustin aus Paris.

Neben dem Angreifer stehen mit Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano und Nordi Mukiele derzeit noch drei weitere französische U21-Spieler beim Pokalfinalisten unter Vertrag.