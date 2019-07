FC Bayern bestätigt Verpflichtung von Hansi Flick

Simon Hofmann, getty

Hansi Flick verstärkt das Trainer-Team des FC Bayern

Der FC Bayern München hat in Hansi Flick den erwarteten Nachfolger für Co-Trainer Peter Hermann gefunden. Das bestätigte der Double-Sieger am Sonntag.

Rund 29 Jahre nach seinem Abschied als Spieler kehrt der Flick somit zu alter Wirkungsstätte zurück. In München verstärkt der 49-Jährige das Trainer-Team um Chefcoach Niko Kovac. Er unterschreibt laut "kicker" einen Zweijahresvertag. Offiziell bestätigt ist diese Vertragslaufzeit nicht.

"Ich freue mich auf den Job, wieder mit Spielern zu arbeiten, und darauf, mit Niko zu arbeiten", sagte Flick gegenüber Vereinsmedien: "Als die Anfrage kam, musste ich nicht lange überlegen. Bayern München ist ein Klub, der mir am Herzen liegt, eine Top-Adresse."

Flick, der in den letzten Jahren unter anderem als Sportdirektor beim DFB arbeitete, wird am Montag beim Trainingsauftakt der Rekordmeisters erstmals involviert sein. Mit Kovac stand er indes schon länger in Kontakt.

"Wir haben viel miteinander gesprochen – gemeinsam mit seinem Bruder Robert – und ich glaube, dass eine gute Harmonie besteht. Das ist mir aber auch wichtig, dass man einander vertraut, dass eine gute Kompetenz da ist und vor allem, dass man gemeinsam Spaß und Erfolg haben kann", sagte Flick.

Hansi Flick über Zusammenarbeit mit Kovac: "Niko ist der Cheftrainer"

Flick, von 1985 bis 1990 selbst als Profi beim FC Bayern aktiv, ist sich über die Rollenverteilung im Klaren. "Niko ist der Cheftrainer", sagte er, "als Assistenztrainer musst du dem Cheftrainer absolut den Rücken stärken, loyal sein und ihn auch weiterbringen."

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte zuletzt gegenüber "Bild" bereits bekräftigt, dass Flick ein "ausdrücklicher Wunsch von Niko Kovac" sei. "Das ist eine sehr gute Entscheidung. Wir brauchen einen Mann, der mit der Jugend arbeitet und sie integriert", so der frühere Manager der Münchner.

Flick reizte an seiner neuen Aufgabe nicht zuletzt die Aussicht, wieder "mit Spielern, mit jungen Menschen" zusammenarbeiten zu können, sagte er: "Deswegen war mir eigentlich relativ schnell klar, dass ich wieder auf den Platz möchte."

Flick stand als Spieler neben dem FC Bayern auch für den SV Sandhausen, den 1. FC Köln sowie den FC Bammental auf dem Rasen. Zwischen 2000 und 2005 fungierte er als Chef-Trainer bei der TSG 1899 Hoffenheim, ehe er als Co-Trainer zu Red Bull Salzburg und schließlich zum DFB wechselte. 2014 feierte er gemeinsam mit Bundestrainer Joachim Löw den Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien.

Nach zweieinhalb Jahren als DFB-Sportdirektor war Flick zuletzt bis Februar 2018 als Geschäftsführer bei Hoffenheim tätig.