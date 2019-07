Umworbener Haller bekennt sich zur Eintracht

Christian Kaspar-Bartke, getty

Sébastien Haller will mit Eintracht Frankfurt hoch hinaus

Als erster Bundesligist startet Eintracht Frankfurt Ende Juli in die Pflichtspiel-Saison. Über drei Qualifikationsrunden wollen die Hessen den erneuten Einzug in die Gruppenphase der Europa League schaffen. Große Hoffnungen ruhen dabei auf Torjäger Sébastien Haller.

32 Scorerpunkte hatte der Franzose in der vorigen Spielzeit wettbewerbsübergreifend gesammelt. Als er im Endspurt wegen einer Bauchmuskelzerrung einige Zeit ausfiel, brach die Mannschaft ein. Umso wichtiger, dass Haller mittlerweile beschwerdefrei ist - und vor Tatendrang sprüht.

"Ich fühle mich gut und bin bereit für harte Arbeit. Ich denke, den anderen geht es genauso. Wir sind richtig gut drauf, lachen viel in der Kabine und auf dem Platz. Ich bin happy, dass ich hier bin", sagte der 25-Jährige am Rande des Eintracht-Trainingslagers in der Schweiz.

Haller würde die Europa League mit Eintracht Frankfurt "gerne wieder erleben"

Auf ein konkretes Saisonziel wollte sich Haller noch nicht festlegen. "Was wir erreichen können, hängt auch davon ab, wie wir durch die Vorbereitung kommen. Wir haben Potenzial. Aber was wir erreichen können, kann man erst in ein paar Monaten sagen", wurde der Angreifer auf der Frankfurter Vereins-Homepage zitiert.

Haller, der Gerüchten zufolge vom BVB umworben wird, gab die Marschroute für die kommenden Wochen aus. "Wir müssen sehr gut arbeiten. In drei Wochen haben wir schon das erste Pflichtspiel. Wir wollen in die Europa League, ich würde das gerne wieder erleben."

Mit fünf Toren und drei Vorlagen hatte der ehemalige französische U21-Nationalspieler in der Vorsaison entscheidend zum sensationellen Einzug ins Halbfinale der Europa League beigetragen.