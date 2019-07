Neuzugang rettet Bremen Remis gegen Darmstadt

unknown

Goller wechselte vom FC Schalke 04 zu Werder Bremen

Bundesligist Werder Bremen hat sich mit einem Unentschieden im Testspiel gegen den SV Darmstadt 98 aus dem Trainingslager in Zell am Ziller verabschiedet. Die Bremer kamen am Samstagmittag zu einem 1:1 (0:1) gegen den Zweitligisten und verpassten damit den zweiten Sieg im dritten Vorbereitungsmatch.

Neuzugang Benjamin Goller, der vom FC Schalke 04 an die Weser wechselte, traf für die Bremer (76.), die auf den angeschlagenen Abwehrchef Niclas Moisander (Adduktorenprobleme) verzichten mussten. Darmstadt war durch Patrick Herrmann (37.) in Führung gegangen. Gespielt wurde dreimal 30 Minuten.

In den vorigen Testpartien hatte Bremen gegen die WSG Swarovski Tirol 1:0 gewonnen und mit einer weitgehend aus U23-Spielern bestehenden Mannschaft 0:3 gegen den Karlsruher SC verloren.