Ablöse-Wahnsinn: TSG-Stürmer soll 55 Mio. Euro kosten

Alexander Scheuber, getty

Joelinton verlässt Hoffenheim wohl gen England

Warmer Geldregen für die TSG 1899 Hoffenheim: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge lässt der Fußball-Bundesligist seinen Stürmer Joelinton zu Newcastle United ziehen - und erhält im Gegenzug wahnwitzige 55 Millionen Euro!

Laut "Bild" steht der Wechsel des 22 Jahre alten Brasilianers unmittelbar bevor. In der vergangenen Saison hatte Joelinton mit elf Toren und neun Vorlagen in 35 Pflichtspielen auf sich aufmerksam gemacht. "Eine Kante, die ganz ekelig zu verteidigen ist", schwärmte Ex-Trainer Julian Nagelsmann über den Mann, der zwischen 2016 und 2018 an Rapid Wien verliehen worden war.

Nun soll Newcastle ein Angebot für den bulligen Angreifer (Vertrag bis 2022) unterbreitet haben, das die TSG-Verantwortlichen nicht ablehnen konnten. Schon im Winter hatten die Magpies ihr Glück versucht, damals legte Dietmar Hopp jedoch sein Veto ein.

Sollte der Deal über die Bühne gehen, wäre Joelinton bereits der dritte lukrative Hoffenheim-Abgang in der laufenden Transferperiode. Zuvor hatten die Kraichgauer Kerem Demirbay (für 32 Millionen Euro nach Leverkusen) und Nico Schulz (für 25,5 Millionen Euro zum BVB) gewinnbringend verkauft.