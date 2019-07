Reus will mit dem BVB "Bayern-like" gewinnen

Christof Koepsel, getty

Marco Reus träumt vom Titel mit dem BVB

Nach der nur knapp verpassten Meisterschaft in der Saison 2018/19 will Marco Reus mit dem BVB in der kommenden Bundesliga-Spielzeit den nächsten Angriff auf den FC Bayern starten. Was nötig ist, um den Rekordmeister zu bezwingen, ist für den Dortmunder Kapitän klar.

In der vergangenen Saison habe der BVB den Titel schlicht verspielt, gab Reus im Interview mit dem "kicker" zu. "Wenn wir die sieben oder neun Punkte Vorsprung länger verteidigt hätten, hätte das den Druck auf den FC Bayern erhöht", ist der Dortmunder Kapitän überzeugt. Durch die fehlende Konstanz seiner eigenen Mannschaft ist das Pendel in Reus' Augen letztlich wieder in Richtung München ausgeschlagen.

Was in diesem Jahr nötig ist, um den Rekordmeister in die Schranken zu weisen? "Die Bayern gewinnen mitunter Spiele leicht mit 3:0, ohne richtig Kräfte zu lassen, während wir gegen denselben Gegner dafür extrem hart arbeiten müssen", erklärte Reus. "Wir müssen dahin kommen, auch in diesen Spielen gegen sogenannte kleinere Gegner zu einer gewissen Leichtigkeit zu finden", hofft der 30-Jährige, dass der BVB Spiele in Zukunft auch "Bayern-like" gewinnt.

Titelansage: Reus wusste, wer zum BVB wechselt

Dass der BVB sich in der letzten Saison mit öffentlichen Meisteransagen lange zurückhielt, sieht Reus rückblickend mit gemischten Gefühlen. "Man kann das so oder so sehen. Wahrscheinlich wäre das in Ordnung gewesen, es zu tun. Doch dann wäre der mediale Druck viel größer gewesen", sieht der BVB-Kapitän Für und Wider. Aufgrund der Unerfahrenheit der Dortmunder Mannschaft sei es letztlich aber wohl besser gewesen, sich mit Kampfansagen zurückzuhalten.

In der kommenden Saison sieht die Lage allerdings anders aus, weiß auch Reus. "Wenn wir mit dieser Mannschaft sagen würden, dass wir nur oben dranbleiben wollen, ginge das auf Kosten unserer Glaubwürdigkeit. [...] Meister zu werden muss unser Ziel sein", stellte er unmissverständlich klar.

Seine persönliche Ansage, die direkt nach dem letzten Saisonspiel in Gladbach für Schlagzeilen sorgte, erfolgte laut Reus mit Bedacht - und, weil er wusste, dass sich der BVB mit einigen Hochkarätern verstärken wird: "Es war mir auch für unsere Fans wichtig, darauf hinzuweisen: Wir waren nah dran, und wir haben es selber verschuldet, dass es am Ende nicht gereicht hat. Doch mit dem Wissen, wer alles kommen wird, konnte ich offensiver auftreten."

Reus: "Das möchte ich unbedingt einmal miterleben"

Die Meisterschaft mit dem BVB sei weiterhin sein Traum, bekräftigte Reus: "Mit diesem Klub Meister zu werden, auf einem Truck zu stehen und am Borsigplatz mit 500.000 positiv Verrückten zu feiern. Das möchte ich unbedingt einmal miterleben."

Hautnah miterlebt hat Reus in der vergangenen Saison die Geburt seiner Tochter. Ein Ereignis, das seinen Blick auf den Fußball verändert hat. "Wenn ich nach dem Training oder nach einem Spiel nach Hause komme, gibt mir meine Tochter zu verstehen: Jetzt bin ich da. Fußball ist dann Nebensache. Man lernt die wirklich wichtigen Dinge im Leben kennen."