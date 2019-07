Bericht: Olympique Marseille sagt Ribéry ab

Christian Kaspar-Bartke, getty

Franck Ribéry ist noch immer auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber

Auch knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart in den großen mitteleuropäischen Ligen ist Franck Ribéry noch immer ohne Verein. Ein Herzensklub des ehemaligen Bayern-Spielers hat sich nun anscheinend gegen eine Verpflichtung entschieden.

Nach Informationen der französische Zeitung "La Provence" spielt der Mittelfeldspieler in den Überlegungen von Olympique Marseille keine Rolle. Ein Transfer des Routiniers passe nicht in die Pläne von Trainer André Villas-Boas, spekulierte das Blatt am Dienstag.

Zuletzt galt der Verein aus der Hafenstadt in Südfrankreich noch als aussichtsreicher Interessent. Mit Blick auf seine Heimat hatte Ribéry angedeutet, dass für ihn nur ein Wechsel zu OM infrage käme.

In den vergangenen Wochen hatte sich eine ganze Reihe von Klubs in Stellung gebracht, um den 36-Jährigen zu verpflichten. Einem Bericht der L'Équipe" zufolge war neben englischen und brasilianischen Klubs auch die AS Monaco interessiert. Der Zeitung zufolge sei der Flügelspieler von einem Wechsel in seine Heimat aber wenig überzeugt. Lediglich Marseille bilde eine Ausnahme.

Der Linksaußen spielte vor seinem Wechsel zum FC Bayern zwischen 2005 und 2007 bereits zwei Jahre lang für Olympique. Seit Ende Juni ist er ohne Verein, nachdem der deutsche Rekordmeister seinen Vertrag nicht noch einmal verlängert hatte.