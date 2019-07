Kovac stellt klar: Rücktritt bei Bayern "war kein Thema"

Alexander Hassenstein, getty

Niko Kovac führt den FC Bayern in die Saison 2019/2020

Niko Kovac hat bestritten, in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit je über einen Rücktritt als Cheftrainer beim FC Bayern München nachgedacht zu haben.

"Für mich persönlich war das kein Thema", stellte Kovac gegenüber der "Sport Bild" klar. Immer wieder hatte es in Medienberichten geheißen, der 47-Jährige hätte Überlegungen gehegt, sein Amt nach teilweise heftiger Kritik von außen an seiner Arbeit nach nur einer Saison wieder zur Verfügung zu stellen.

Nun also das Dementi von Kovac selbst. Der 47-Jährige plane vielmehr, sich und seine tägliche Herangehensweise an die Arbeit an der Säbener Straße weiter zu verbessern: "Ich hatte Zeit zum Nachdenken, was ich intensiv getan habe. Nur wenn ich mich hinterfrage und lerne, kann ich den nächsten Schritt gehen", so der Bayern-Coach nach seiner ersten Spielzeit beim Rekordmeister, die mit dem Double aus Meisterschaft und DFB-Pokalsieg endete.

Kovac über Rummenigge: "Haben keine Probleme"

Kovac dementierte zudem, dass es ein belastetes Verhältnis zu Klubboss Karl-Heinz Rummenigge gebe. Darüber wurde öffentlich ebenfalls intensiv spekuliert, nachdem der Vorstandsvorsitzende des deutschen Branchenprimus' dem Cheftrainer im Frühjahr eine Jobgarantie verweigert hatte. "Ich bin Angestellter dieses Klubs, ein sehr loyaler Mensch. [...] Wir haben miteinander keine Probleme gehabt und auch jetzt keine Probleme", merkte der Ex-Profi gegenüber der "Sport Bild" an.

Erneut unterstrichen hat der Bayern-Coach im Gespräch mit der Sportzeitung das Saisonziel des FC Bayern in der Champions League. Das Team habe sich fest vorgenommen, "weiter zu kommen als vergangene Saison". "Aber wir brauchen dafür auch das nötige Glück beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt fitte Spieler, die in Topform sind", fügte der Ex-Profi hinzu.