Hecking schenkt HSV-Profis neue Freiheiten

Martin Rose, getty

Dieter Hecking will den HSV umkrempeln

Mit Dieter Hecking will der Hamburger SV zurück in die Fußball-Bundesliga. Um das Ziel zu erreichen, will der ehemalige Gladbach-Coach auch den Druck auf das Team reduzieren. Zudem überlässt er seinen HSV-Spielern neue Freiheiten.

Anders als noch unter Hannes Wolf müssen die Hamburger Profis künftig nicht mehr zwei Stunden vor Trainingsauftakt am Stadion sein. Vielmehr reicht es mittlerweile, dass sie spätestens 45 Minuten vorher dort antreten. Das berichtet "Sport Bild".

Auch die Entscheidung, ob sie zuhause oder am Stadion frühstücken, überlässt Hecking seinen Spielern. "Wir haben Väter, die gerne mit ihrer Familie den Morgen verbringen wollen. Bei ihnen verlasse ich mich darauf, dass sie nicht mit leerem Magen auf dem Platz stehen", zitiert das Sport-Magazin den Trainer.

Zudem ist nicht mehr länger vorgeschrieben, ob die Spieler vor dem Training eine Behandlung benötigen. "Ohne Vertrauen geht es nicht, darauf basiert alles", so Hecking über die neuen Maßnahmen: "Die Spieler müssen uns vertrauen, dass wir fachlich gut sind. Wir müssen ihnen vertrauen, dass sie sich professionell verhalten und unsere Vorstellungen umsetzen."