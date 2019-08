BVB-Flirt Mandzukic bei Manchester United hoch im Kurs

Tullio M. Puglia, getty

Mario Mandzukic könnte künftig für Manchester United Tore schießen

Mario Mandzukic will Juventus dem Vernehmen nach verlassen. Der Kroate wird allerdings wohl nicht, wie italienische Medien immer wieder berichteten, zum BVB wechseln. Vielmehr macht sich Manchester United mittlerweile Hoffnungen.

Der Routinier soll für die verhältnismäßig günstige Ablösesumme von zwischen zehn und 15 Millionen Euro zu haben sein, schreibt "Tuttosport" aus Italien. Mandzukic habe selbst bereits signalisiert, einem Wechsel zu Manchester United nicht abgeneigt zu sein.

Bei Juventus spielt der 33-Jährige unter Neu-Coach Maurizio Sarri in der neuen Saison wohl keine große Rolle mehr. Ohnehin bastelt die Alte Dame derzeit daran, mit Romelu Lukaku einen neuen Top-Stürmer unter Vertrag zu nehmen.

Wie englische und italienische Medien berichten, arbeiten Juventus und Manchester United daher an einem spektakulären Tauschgeschäft. Romelu Lukaku soll zur Alten Dame in die Serie A ziehen, im Gegenzug soll Paulo Dybala in die Premier League wechseln.

Der Mega-Transfer soll laut "Sun" unabhängig von der Personalie Mario Mandzukic über die Bühne gehen. United-Teammanager Ole Gunnar Solskjaer sei sehr daran interessiert, neben dem 25 Jahre alten Dybala künftig in Mandzukic auch einen sehr erfahrenen Angreifer in seinen Reihen zu haben.

Mandzukic, der in diesem Sommer zunächst mit dem BVB, dann auch mit Ex-Klub FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, hat bei Juventus noch einen gültigen Vertrag bis 2021. In der zurückliegenden Meister-Saison erzielte er in 25 Partien neun Tore und lieferte sieben Vorlagen.