HSV: Spielt Jatta unter falscher Identität?

Cathrin Mueller, getty

Bakery Jatta könnte beim HSV vor Problemen stehen

HSV-Fans in Sorge: Dramatische Vorwürfe gegen Bakery Jatta, den Flügelstürmer des Hamburger SV! Wie die "Sport Bild" umfangreich recherchiert hat, soll der Offensivmann unter falschem Namen und falschen Altersangaben nach Deutschland gekommen und so den Sprung zum Profi-Fußballer geschafft haben.

Die bisher bekannte und offizielle Version ist die folgende: Der am 6. Juni 1998 geborene Bakery Jatta floh als Teenager im Jahr 2015 aus seinem Heimatland Gambia durch die Sahara-Wüste und über das Mittelmeer in Richtung Deutschland. Nahe Bremen wurde er in einer Jugendhilfeeinrichtung aufgenommen und absolvierte 2016 sein erstes Probetraining beim Hamburger SV.

Das Fußball-Märchen schien perfekt, als er kurze Zeit später tatsächlich einen Vertrag beim damaligen Bundesligisten erhielt und seitdem über 40 Pflichtspiele für den HSV bestritt. Dabei hatte Jatta selbst betont, zuvor noch nie als Vereinsfußballer in Gambia aktiv gewesen zu sein. "Ich habe in Afrika in keinem Verein gespielt. [...] Meist barfuß und auf Beton", hatte er selbst in der "Bild" gesagt.

Vermeintlicher Ex-Coach bestätigt: "Ich trainierte ihn"

Alles gelogen? Nach den jüngsten Recherchen könnte Jatta unter falscher Identität nach Deutschland gereist sein. Die "Sport Bild" hat herausgefunden, dass Jatta in Wirklichkeit Bakary Daffeh heißen könnte und über zweieinhalb Jahre älter ist als angegeben.

Bakary Daffeh hat demnach in seiner Heimat sehr wohl bereits in Fußballvereinen gespielt, war sogar für die U20-Nationalmannschaft Gambias aktiv. Bis 2015 soll er sowohl in Gambia als auch in Nigeria und dem Sénégal fußballerisch unterwegs gewesen sein, ehe sich seine Spur im Sommer 2015 verliert.

Ein ehemaliger Trainer des Klubs Casa Sports aus dem Sénégal, bei dem Daffeh gespielt haben soll, äußerte sich gegenüber der Sportzeitung und gab an, dass er sich noch "gut an ihn erinnern" könne und er "ein guter Spieler gewesen sei".

Auch der einstige U20-Nationaltrainer Gambias bestätigte, Bakary Daffeh gecoacht zu haben: "Ja, ich trainierte ihn in der Nachwuchsmannschaft. Ich bin mir sicher, dass er für mich 2014 ein entscheidendes Tor geschossen hat. Jetzt spielt er in Deutschland."

Die Vermutung, dass es sich bei Bakary Daffeh und Bakery Jatta um ein und dieselbe Person handeln könnte, stehen weiter im Raum und könnte noch hohe Wellen schlagen.

HSV-Boss Hoffmann: "Schätzen ihn als Spieler und Menschen"

In einer ersten Stellungnahme äußerte sich der Hamburger Vorstandsboss Bernd Hoffmann: "Wir haben Bakery Jattas gültigen Reisepass inklusive Aufenthaltsgenehmigung vorliegen. Bakery hat sich seit seiner Ankunft bei uns als tadelloser Sportsmann und als verlässlicher Mitspieler gezeigt. Er hat sich schnell in unsere Mannschaft und in unseren Klub integriert. Wir schätzen ihn als Spieler und Menschen." Ein klärendes Gespräch soll es bis zuletzt allerdings noch nicht gegeben haben.

Neben der frappierenden Ähnlichkeit der beiden Spieler, die die "Sport Bild" mit mehreren Mannschaftsfotos der Klubs aus Gambia und dem Sénégal belegt, spricht ein weiteres Indiz für einen möglichen Identitätsschwindel: Seit der Ankunft von Bakery Jatta in Bremen im Jahr 2015 konnte kein einziges Spiel mehr von Bakary Daffeh in seiner Heimat oder im Ausland nachgewiesen werden. Ohne jede Spur ist der Spieler schlichtweg verschwunden.

Der Fall dürfte weiter für großes Aufsehen sorgen, auch bei den Behörden. Bisher ließ das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) nur ausrichten, dass es sich noch nicht äußern könne: "Eine pauschale Aussage zu dem von Ihnen geschilderten Sachverhalt ist leider nicht möglich, maßgeblich ist immer eine individuelle Prüfung des jeweiligen Einzelfalls."