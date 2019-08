Perisic beim FC Bayern: Mehr als eine "X-Lösung"?

Emilio Andreoli, getty

Ivan Perisic wechselt zum FC Bayern

Was sich die letzten Tage bereits angekündigt hatte, steht nun fest: Ivan Perisic wechselt zum FC Bayern München. Der Kroate wird zunächst für ein Jahr von Inter Mailand ausgeliehen. Danach hat der FC Bayern die Möglichkeit, den Flügelspieler für rund 20 bis 25 Millionen Euro fest zu verpflichten. Doch ist Perisic mehr als nur eine Notlösung für Leroy Sané? sport.de macht den Check!

Wer ist Ivan Perisic?

Der linke Mittelfeldspieler wurde am 2. Februar 1989 in Split geboren, wo er 1995 mit dem Fußballspielen begann. Nach elf Jahren im Klub wurde er 2006 vom französischen Erstligisten FC Sochaux entdeckt und verpflichtet. Über weitere Stationen in Roeselare und Brügge landete er in seinem vierten Profi-Jahr schließlich beim BVB.

2011 wurde Borussia Dortmund auf Perisic aufmerksam und holte ihn für eine Ablöse von 5,5 Millionen Euro vom FC Brügge in die Bundesliga. Doch beim BVB war der Linksaußen zumeist nur Ersatzspieler für Kevin Großkreutz.

Aufgrund dessen beschwerte sich Perisic öffentlich, woraufhin der damalige Trainer Jürgen Klopp konterte: "Ein Fußballprofi ist unzufrieden, wenn er nicht spielt. Hält er dann die Fresse, ist das am Ende meistens besser. Trainieren, hart arbeiten und in die Mannschaft spielen."

Doch die Wogen waren nicht mehr zu glätten. 2013 ging Perisic zum VfL Wolfsburg, mit dem er 2015 den DFB-Pokal ausgerechnet gegen den BVB gewann. Im selben Jahr verließ er die Bundesliga und schloss sich für 19 Millionen Euro dem italienischen Traditionsverein Inter Mailand an. 2018 wurde Perisic mit Kroatien Vize-Weltmeister.

Zu welchen Konditionen wechselt Ivan Perisic zum FC Bayern?

In Zeiten, in denen Transfers von weit über 50 Millionen Euro zur Normalität geworden sind, macht der FC Bayern mit Perisic ein echtes Schnäppchen.

Gerade einmal fünf Millionen Euro muss der deutsche Rekordmeister für die einjährige Leihe nach Mailand überweisen. Im kommenden Sommer können die Münchner Perisic dann für 20 bis 25 Millionen Euro fest verpflichten.

Grund für die geringen Summen waren Probleme zwischen dem Spieler und Inter-Trainer Antonio Conte. "Ich denke nicht, dass Perisic sich der Rolle annehmen kann, die ich von ihm verlange", schoss der neue Coach in der Vorbereitung gegen seinen Ex-Schützling. Mit dieser Aussage zeigte Conte dem Kroaten indirekt die Tür.

Welche Risiken birgt der Transfer von Ivan Perisic?

Aber auch Perisic ist kein Kind von Traurigkeit. Neben den Differenzen mit Klopp und Conte hatte der 30-Jährige ebenfalls kleinere Probleme mit Dieter Hecking. "Manchmal hat er so seine Extravaganzen", verriet der damalige Übungsleiter des VfL Wolfsburg nun über den Bayern-Neuzugang.

Mit Niko Kovac trifft Perisic in München jedoch auf einen alten Bekannten. Das Duo arbeitete bereits in der kroatischen Nationalmannschaft zusammen. Somit dürfte Kovac Perisic' Eigenschaften, wie das Pochen auf Einsätze, bestens kennen und auch händeln können.

Welche Möglichkeiten beschert Ivan Perisic dem FC Bayern?

Außerdem sollte Perisic in München genügend Minuten bekommen. Schließlich ist der Double-Sieger nach den Abschieden von Arjen Robben und Franck Ribéry auf den Außen extrem dünn besetzt.

Mit Kingsley Coman, Serge Gnabry und Alphonso Davies stehen nur drei weitere gelernte Flügelspieler im Kader des FC Bayern.

Aufgrund seiner Bundesliga-Erfahrung dürfte Perisic zudem kaum Eingewöhnungszeit benötigen und ist somit eine sofortige Verstärkung. Darüber hinaus kann der Vize-Weltmeister sowohl auf der linken, als auch auf der rechten Seite auflaufen. In seltenen Fällen hat der 1,87 m große Offensivmann auch schon die Position hinter der Sturmspitze bekleidet.

Wo liegen die Stärken von Ivan Perisic?

Die Flexibilität ist nur eine Stärke des Neuzugangs. Besonders in Sachen Ballbehandlung sowie Schusstechnik kann man Perisic nur wenig vormachen. Zudem ist der Kroate beidfüßig und strahlt einen großen Zug zum gegnerischen Tor aus. Außerdem gilt der 82-malige Nationalspieler als Mentalitätsspieler, der in engen Partien viel Kampfkraft und Laufstärke für ein Team einbringen kann.

Angesprochen auf den Transfer seines Landsmanns, kritisierte Bayern-Trainer Kovac in der "ARD" die Diskussionen um den Mehrwert Perisics: "Man kann nicht über eine B-, C- oder X-Lösung sprechen. Wir müssen uns mal alle hinterfragen, was zuletzt hier lief und gerade läuft", so der 47-Jährige: "Wir müssen davon wegkommen, immer aufs Alter zu gucken. Wir müssen schauen, was haben die Jungs erreicht, was können sie und wie können sie weiterhelfen."

Wo liegen die Schwächen von Ivan Perisic?

Beim FC Bayern ist man jedenfalls davon überzeugt, dass Perisic weiterhelfen kann. Dennoch ist der 30-Jährige nicht frei von Fehlern.

Besonders in der Arbeit gegen den Ball agierte die Leihgabe in der Vergangenheit oft zu fahrig. Auch im defensiven Zweikampfverhalten hat der ehemalige BVB-Profi noch Luft nach oben.

Außerdem bringt Perisic nicht das Tempo von Coman und Gnabry mit. Mit anderen Worten: Mit dem zweifachen DFB-Pokal-Sieger auf dem Feld, dürfte sich die Statik des Bayern-Spiels verändern.

Was bedeutet der Perisic-Transfer für die weitere Kaderplanung?

Durch die Verpflichtung des nun Ex-Mailänders hat der FC Bayern auf dem Flügel mehr Tiefe gewonnen. Dennoch wird sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic weiter nach Verstärkungen für die Zukunft umschauen.

Auch die Personalie Leroy Sané scheint trotz dessen Kreuzband-Verletzung noch nicht endgültig zu den Akten gelegt. Es bleibt also spannend an der Säbener Straße.

