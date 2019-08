Karlsruhe verliert trotz Grozurek-Tors in Kiel

APA (dpa)

Grozureks Treffer reichte nicht aus

Der Karlsruher SC verliert bei Holstein Kiel nach Führung 1:2, Dynamo Dresden besiegt Heidenheim mit demselben Ergebnis und Greuther Fürth schlägt Jahn Regensburg 1:0.

Ein sehenswertes Tor von Lukas Grozurek (17.) war am Sonntagnachmittag für Karlsruhe zu wenig. Der KSC verlor am Ende bei Holstein Kiel 1:2 (1:1) und kassierte damit nach zuvor zwei Siegen in der dritten Runde der 2. deutschen Bundesliga die erste Niederlage. Lee Jae-sung war mit seinem Doppelpack (45., 64.) der Matchwinner für die "Störche", die ihren ersten "Dreier" bejubeln durften.

Die beiden anderen Sonntagsspiele brachten ebenfalls Heimsiege: Dynamo Dresden holte mit einem 2:1 (0:0) gegen Heidenheim die ersten Punkte, Greuther Fürth feierte mit einem 1:0 über Jahn Regensburg den zweiten Saisonerfolg. Tabellenführer blieb somit Hamburger SV, der wie der VfB Stuttgart bei sieben Punkten hält. Karlsruhe ist vor dem Montagsspiel Osnabrück - Darmstadt (20:30 Uhr) einen Zähler dahinter vorerst Dritter.

Erster Saisonsieg!!!😍Die #KSV dreht nach der Pause das Spiel und besiegt dank eines Doppelpacks von Jae Sung Lee in einem packenden Match den @KarlsruherSC mit 2:1. Bitte mehr davon!🥰 Den zahlreichen Gästefans eine gute & sichere Heimfahrt. #KSVKSC 2:1 #KielAhoi #Holstein #Kiel pic.twitter.com/4OMuNjHk4S — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) 18. August 2019

