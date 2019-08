Düsseldorf bindet Innenverteidiger Hoffmann

Andreas Schaad, getty

André Hoffmann verlängerte seinen Vertrag bis 2023

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Innenverteidiger André Hoffmann vorzeitig bis 2023 verlängert.

Der 26-Jährige war im Januar 2017 von Hannover 96 zur Fortuna gewechselt. Seitdem hat er 45 Pflichtspiele für die Düsseldorfer bestritten.

"Andre Hoffmann gehört mit all seinen Qualitäten auf und neben dem Platz zu den unumstrittenen Führungsspielern in unserer Mannschaft. Dass wir ihn langfristig an uns binden konnten, ist ein klares Zeichen in Richtung Zukunft", sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel.