Schnappt Barca dem FC Bayern Emre Can weg?

Bleibt Emre Can bei Juventus oder wechselt er womöglich zum FC Bayern?

Erst in der vergangenen Woche wurde Emre Can von Juventus Turin mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Nun steht offenbar ein Wechsel nach Spanien bevor.

Laut dem katalanischen "Catalunya Ràdio" soll Can Teil eines Tauschgeschäfts zwischen Juventus und dem FC Barcelona werden. Demnach soll sich Ivan Rakitic dem italienischen Rekordmeister anschließen, Can dagegen zukünftig das Barca-Trikot tragen.

Dem Radiosender zufolge hat es bereits ein erstes Treffen zwischen den Verantwortlichen der Topklubs gegeben, um einen Deal auszuhandeln.

Bislang spielten Rakitic und Can bei ihren Vereinen kaum eine Rolle in dieser Saison. Der Kroate kam erst einmal für eine Halbzeit zum Einsatz, der deutsche Nationalspieler noch gar nicht.

Laut "Tuttosport" besteht auch an der Säbener Straße "großes Interesse" an Can, der noch bis 2022 an die Alte Dame gebunden ist. Auch Paris Saint-Germain soll die Fühler ausgestreckt haben.

Was ist an den Can-Gerüchten dran?

Dem Bericht zufolge ist der italienische Topklub durchaus bereit, Can ziehen zu lassen. Mit Sami Khedira, Blaise Matuidi, Adrien Rabiot und Aaron Ramsey ist Juve im defensiven Mittelfeld üppig besetzt.

Laut "Bild" und "Sport Bild" sind die Gerüchte allerdings frei erfunden. Can selbst sehe aktuell keinen Grund für einen Wechsel. Vielmehr wolle er sich trotz großer Konkurrenz bei Juve durchsetzen.

Gleiches gilt für Rakitic, der in der Vergangenheit immer wieder betonte, wie wohl er sich bei Barca fühlt und dass er nicht an einen Wechsel denkt.