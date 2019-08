"#EqualGame": BVB erhält UEFA-Auszeichnung

Martin Rose, getty

Hans-Joachim Watzke wird für den BVB einen Preis der UEFA entgegennehmen

Borussia Dortmund blickt sehnsüchtig der am Donnerstagabend stattfindenden Auslosung der Champions-League-Gruppenphase in Monaco entgegen. Darüber hinaus wird der BVB im Rahmen der Veranstaltung für den besonderen Einsatz gegen rechtsextreme Strömungen gewürdigt. Das gab die UEFA am Mittwoch bekannt.

Der Revierklub ist diesjähriger Preisträger der "#EqualGame"-Auszeichnung und wird somit am vom europäischen Dachverband für seine "vorbildliche Arbeit in den Bereichen Vielfalt, Inklusion und Zugang zum Fußball für alle geehrt", heißt es auf der Webseite der UEFA.

Konkret erhält die Borussia den Preis für "seinen unermüdlichen Einsatz bei der Bekämpfung von rechtsextremen Strömungen in seiner Fanbasis und von Rassismus im Alltag sowie für seinen humanitären Umgang mit Flüchtlingen und Asylsuchenden gewürdigt".

Dortmund bemühe sich "seit Jahren" darum, die "Einstellung von Fans mit rechtsextremen Verbindungen anhand von Sensibilisierungsaktionen sowie einem konstruktiven Dialog zu verändern", so die Begründung. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wird in Monaco den Preis entgegennehmen.

Ceferin lobt den BVB - Burnley-Fan wird ausgezeichnet

Bereits vorab hat sich Watzke erfreut über die Auszeichnung gezeigt und bekräftigt, dass gesellschaftliches Engagement für den Klub "eine große Bedeutung" habe: "Wir freuen uns sehr darüber, dass dieses Engagement eine so hohe Auszeichnung durch die UEFA erfahren hat."

UEFA-Präsident Alexsander Ceferin bekräftigte: "Borussia Dortmund kann mit Recht stolz auf seine hervorragende Arbeit bei der Bekämpfung rechtsextremer Einstellungen und Aktionen sein. Der Klub vermittelt die klare Botschaft, dass Rassismus, Intoleranz und Diskriminierung keinen Platz im Fußball haben." Andere Vereine in Europa sollen nun dem Beispiel der Schwarz-Gelben folgen.

Neben dem BVB erhält zudem Scott Cunliffe, Fan des englischen Klubs FC Burnley die Auszeichnung. Cunliffe hatte die sogenannte "RunAway Challenge" während der Saison 2018/19 ins Leben gerufen. Er begleitete sein Team zu Auswärtsspielen zu Fuß und sammelte dabei Spenden für wohltätige Zwecke, so kamen letztlich über 65.000 Euro zusammen. "Scotts Geschichte ist eine Inspiration für viele Menschen", begründete Ceferin die Entscheidung.