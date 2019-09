Ronaldos gigantischer Nike-Vertrag geleakt

Tullio M. Puglia, getty

Cristiano Ronaldo kassiert dank seines Nike-Vertrags kräftig ab

Cristiano Ronaldo zählt nicht nur zu den besten Fußballern des Planeten, der Offensivspieler von Juventus Turin ist auch einer der bestbezahlten Sportler überhaupt. Sein nun geleakter Ausrüstervertrag mit Nike unterstreicht diese Tatsache.

Wie der "Spiegel" unter Berufung auf Dokumente der Enthüllungsplattform "Football Leaks" berichtet, unterzeichnete der heute 34-jährige Portugiese 2016, damals noch in Diensten von Real Madrid, einen Zehnjahres-Vertrag mit dem US-amerikanischen Sportartikelhersteller.

Dieser soll Ronaldo jährlich eine Auszahlung von 16,2 Millionen Euro garantieren, zumindest so lange, wie der Europameister bei einem Klub der so genannten "Kategorie A", einem international Top-Klub also, spielt.

Dazu kommen satte Boni: Gewinnt der fünffache Weltfußballer eine wichtige persönliche Auszeichnung wie den Ballon d'Or, streich er angeblich vier Millionen Euro dafür ein. Da Ronaldo den von der französischen Zeitung "France Football" vergebenen Award sowohl 2016 als auch 2017 gewann, dürfte er in diesen Jahren ein hübsches Sümmchen extra kassiert haben.

Der Kontrakt mit Nike ist aber selbstverständlich nicht Ronaldos einzige Einnahmequelle. So wird sein Jahresgehalt bei Juventus auf rund 31 Millionen Euro netto geschätzt. Zudem verfügt der Torjäger über weitere lukrative Werbedeals.