Pollersbeck-Berater sorgten für Chaos in Augsburg

Martin Rose, getty

Der Vertrag von Julian Pollersbeck beim HSV läuft noch bis 2021

Julian Pollersbeck ist beim Hamburger SV nur noch Torhüter Nummer drei. Der U21-Europameister von 2017 hat beim HSV keine Zukunft mehr und wollte den Verein im Sommer verlassen. Doch der Keeper hatte Ärger mit seinen Beratern.

Zunächst trennte sich Pollersbeck von seinem Spieleragenten Roman Rummenigge, ehe er sich von seinem Vater Günter beraten ließ. Dieser verteilte "Sport Bild" zufolge einzelne Mandate an mehrere Vermittler, die den 25-Jährigen bei einem neuen Verein unterbringen sollten.

Absprachen zwischen den Beratern gab es offenbar nicht. So boten gleich drei unterschiedliche Agenten Julian Pollersbeck im vergangenen Sommer beim Bundesligisten FC Augsburg an. Ein Wechsel kam nicht zustande, die Fuggerstädter gingen mit Tomás Koubek, Andreas Luthe und Fabian Giefer in die Saison.

Nach dem Berater-Chaos schloss sich Julian Pollersbeck der Agentur "Rogon" an, die unter anderem die deutschen Nationalspieler Nico Schulz (Borussia Dortmund) und Julian Draxler (PSG) betreut.

Papadopoulos und Wood beim HSV auf der Streichliste

Pollersbeck, der den Kampf um den Platz zwischen den Pfosten gegen Daniel Heuer Fernandes und Tom Mickel verlor, soll im kommenden Winter nach Möglichkeit von der Gehaltsliste des Nordklubs gestrichen werden.

Aufgrund einer Vertragsklausel reduzierte sich sein Gehalt "Sport Bild" zufolge nach dem Abstieg aus der Bundesliga auf 500.000 Euro pro Jahr. Auch die vertraglich festgelegten 5000 Euro Punktprämie stehen Pollersbeck nicht zu, wenn er nur auf der Tribüne sitzt. Das Gehalt für einen Keeper, der für die U21-Mannschaft in der Regionalliga spielt, dürfte dem HSV dennoch zu hoch sein.

Auf der Streichliste befinden sich laut dem Bericht außerdem Angreifer Bobby Wood und Verteidiger Kyriakos Papadopoulos. Das Duo ist unter Trainer Dieter Hecking nicht gesetzt, kassiert jedoch zusammen fast fünf Millionen Euro.