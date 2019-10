Nach Kritik: Löw bescheinigt Reus "richtige Mentalität"

Alex Grimm, getty

Bundestrainer Löw hält große Stücke auf BVB-Star Reus

Beim BVB läuft es dieser Tage für Marco Reus nicht wie gewünscht. Nach den schlechten Resultaten der letzten Wochen entwickelte sich in Dortmund zuletzt eine Mentalitätdebatte. Nun sprang Bundestrainer Joachim Löw dem gescholtenen Kapitän zur Seite.

Der 59-Jährige nahm den Offensivspieler gegenüber "Bild" in Schutz: "Wenn Marco bei uns bei der Nationalmannschaft ist und spielt, hat er immer die richtige Mentalität." Reus sei zudem "stets sehr professionell".

Im Freundschaftsspiel gegen Argentinien (2:2) fehlte der 30-Jährige noch aufgrund leichter Kniebeschwerden, im EM-Qualifikationsspiel gegen Estland (Sonntag, 20:45 Uhr) wird er aber wieder mitwirken können. Reus dürfte somit die Offensivreihe neben Serge Gnabry und Timo Werner komplettieren.

Reus wusste allerdings in den vergangenen Länderspielen gegen Niederlande (2:4) und Nordirland (2:0) nicht unbedingt zu überzeugen. Auch mit seinem Klub Borussia Dortmund blieben die Ergebnisse aus.

Zwar kommt der Offensiv-Star in der laufenden Bundesliga-Saison auf vier eigene Treffer, gestand nach dem Remis in Freiburg bei "Sky" jedoch: "Dass wir jetzt drei Unentschieden hintereinander erzielt haben, das ist zu wenig, ganz klar. Wenn du überall in Führung gegangen bist, dann muss das von der Qualität reichen, dass du hier gewinnst."

Im Breisgau erwischte Reus selbst einen schlechten Tag und blieb deutlich unter seinen Möglichkeiten.