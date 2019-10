United-Großangriff im Winter? Sancho und Müller im Visier

Lars Baron, getty

Bietet Manchester United schon im Winter für BVB-Ass Jadon Sancho?

Nachdem der englische Rekordmeister Manchester United die Qualifikation für die Champions League in der vergangenen Saison verpasste, schrillen bei den Red Devils auch jetzt wieder die Alarmglocken. Um in der Königsklasse kein weiteres Mal nur Zaungast zu sein, will der Klub seinen Kader angeblich schon im Winter aufrüsten. Zwei Bundesliga-Stars sollen weit oben auf der Shoppingliste stehen.

Neun Punkte nach zwölf Spielen, mehr Niederlagen als Siege auf dem Konto und schon jetzt 15 Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool: Den erhofften Neustart hat Manchester United kräftig in den Sand gesetzt. Um das Ruder wieder rumzureißen, planen die Verantwortlichen im Hintergrund angeblich schon zahlreiche Transfers, die bereits im Winter über die Bühne gehen sollen.

Zu den Wunschkandidaten des englischen Rekordmeisters zählt unter anderem BVB-Youngster Jadon Sancho. Die "Daily Mail" behauptet, die Angst vor einer weiteren verkorksten Saison ist in Manchester so groß, dass der Klub bereits im Dezember in Dortmund vorstellig und ein Angebot für den jungen Engländer abgeben könnte.

Hat sich Müller in Manchester angeboten?

Der zweite Bundesligastar, der es auf die Shoppingliste geschafft hat, soll Thomas Müller sein. Das Blatt berichtet sogar schon von ersten Kontakten mit den Vertretern des ehemaligen Nationalspielers, der mit seiner Rolle beim FC Bayern unzufrieden ist. Angeblich habe das Müller-Lager signalisiert, dass der 30-Jährige verfügbar sei.

Sowohl bei Müller als auch bei Sancho sei allerdings klar, dass Manchester United nur eine Chance habe, sollte der Klub den potenziellen Neuzugängen Champions-League-Fußball garantieren. Und danach sieht es im Moment noch nicht aus.